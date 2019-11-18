Гендиректор тамбовского мусороперерабатывающего завода выходит из «Единой России»

Возглавляющий мусороперерабатывающий комплекс (МСК) «Комэк» Игорь Блюм заявил о выходе из «Единой России» и сложений полномочий депутата гордумы Тамбова. Об этом господин Блюм сообщил на своей странице в Facebook. «Уже несколько лет я веду борьбу за экологическое благополучие региона, за использование лучших практик в области обращения с отходами, за принятие территориальной схемы (по обращению с отходами — “Ъ-Черноземье”), которая соответствовала бы самым жестким требованиям природоохранного законодательства. Но, к сожалению, руководство тамбовского регионального отделения партии "Единой России" равнодушно к интересам жителей региона. Мои обращения проигнорированы, предложения даже не рассмотрены»,— объяснил предприниматель.

Игорю Блюму 43 года. Он родился в Тамбове. В 2004 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2014-м там же получил степень магистра по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». «Комэком» руководит с ноября 2008 года. В тамбовской гордуме входит в комитет по городскому хозяйству.

Игорь Блюм пояснил “Ъ-Черноземье”, что решение не было спонтанным, но дата выбрана не специально: «Сегодня я созрел». Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти считает, что таким образом господин Блюм «пытается привлечь к себе дополнительное внимание»: «Вышел из партии, сложил мандат — такое бывает». Напомним, ООО «Комэк» спорило с АО «Тамбовская сетевая компания» за право стать региональным оператором по обращению с отходами. После этого МСК был исключен из актуализированной территориальной схемы. «Комэк» также подозревали в поддержке протестов против строительства мусорного полигона в Никифоровском районе. Кроме того, компания предлагала включить проект модернизации производства за 819 млн руб. в терсхему, однако это предложение не было принято.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовский мусор закидывают в схему».

Александр Прытков