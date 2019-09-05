Предложения тамбовского мусорного завода не включили в схему по обращению с отходами

Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области отклонило предложения местного ООО «Комэк» к проекту скорректированной территориальной схемы обращения с отходами. Напомним, компания вынесла на рассмотрение проект модернизации своего мусоросортировочного комплекса (МСК) за 819 млн руб. и строительству площадок расположенного по соседству полигона, а также оптимизировать транспортные потоки. Как следует из обоснований управления, в предложениях «Комэка» не определены технические характеристики и местоположение новых объектов, а проект обновленной схемы предусматривает «оптимальное перенаправление потоков отходов». Также компания считала необоснованным исключение из терсхемы своего МСК в 2023 году. Как пояснили в ведомстве, это решение обусловлено заполнением полигона «Комэка»: «Самостоятельное использование МСК нецелесообразно, так как тариф на обработку отходов будет увеличен на 10%». При этом строительство еще одного полигона невозможно, так как в схеме предусмотрено строительство экотехнопарка «Центральный» с полигоном мощностью 240 тыс. т в год и заводом по обработке мусора мощностью 300 тыс. т в год за 1,8 млрд руб. Отметим, что это проект намерено реализовать имеющее статус регионального оператора АО «Тамбовская сетевая компания». Ряд предложений по этому проекту, в том числе от «Комэка», был принят: в схеме не указаны подробные описания объектов, их адрес, технологические решения. Теперь в терсхему вносятся корректировки, после чего проект вновь будет вынесен на публичное обсуждение.

Подробнее о двух проектах читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовский мусор закидывают в схему».

Александр Прытков