Волож обязался два года не продавать акции «Яндекса»

Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож заключил соглашение, обязывающее его не продавать пакет (95%) своих акций класса Б до 1 января 2022 года. Как говорится в пресс-релизе компании (.pdf), таким образом господин Волож хочет «продемонстрировать свою приверженность» одобренным компанией изменениям в структуре управления.

Акционерный капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и Б. Акции первого типа дают их владельцам один голос. Акции типа Б — по 10 голосов. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. Аркадий Волож владеет 32 млн 209 тыс. 684 акций класса Б или 85,03% от всех акций этого типа.

Гендиректор «Яндекса» также планирует создать семейный траст. В случае его смерти его акции класса Б могут быть переданы в этот траст без конвертации в класс A в течение двух лет (сейчас при подобном развитии событий акции Б должны автоматически конвертироваться в класс А).

Напомним, в рамках структурных изменений «Яндекс» хочет передать принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» в некоммерческий фонд общественных интересов. Фонд будет участвовать в принятии решений о согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.

В письме своим сотрудникам господин Волож объяснил, что «золотую акцию» ввели десять лет в качестве механизма ограничения государством продажи крупного пакета акций «Яндекса». С тех пор компания «многократно выросла», и понадобилась новая версия «золотой акции». «Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса "Яндекса" и защитит интересы страны»,— пояснил гендиректор компании.

На фоне новостей о нововведениях акции «Яндекса» выросли более чем на 5%. Изменения в структуре компании могут быть связаны с законопроектом об ограничении доли иностранных инвесторов в значимых российских компаниях до 20%. Инициатива была внесена в Госдуму в конце весенней сессии и вызвала резонанс.

Подробнее о новой структуре корпоративного управления компании читайте в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».