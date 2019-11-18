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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Акции «Яндекса» обновили максимум за два месяца на Московской бирже. По состоянию на 12:40 бумаги компании подорожали на 6,3%, до 2409,2 руб. за акцию.

Рост акций «Яндекса» произошел после того, как компания объявила об изменении структуры управления. В «Яндексе» появится некоммерческий фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании). В фонд войдет текущий менеджмент компании и партнеры «Яндекса».

Одобренные «Яндексом» изменения могут быть связаны с законопроектом об ограничении доли иностранных инвесторов в значимых российских компаниях до 20%. Инициатива была внесена в Госдуму в конце весенней сессии и вызвала резонанс.

Подробнее о новой структуре корпоративного управления компании читайте в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

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