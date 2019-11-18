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«Аэрофлот» может подписать документы на 22 самолета SSJ 100 до конца года

«Аэрофлот» намерен до конца 2019 года подписать поставочные документы на 22 самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов журналистам на авиавыставке в Дубае. В окнце октября стало известно, что ВЭБ.РФ организует сделку по приобретению 100 новых SSJ 100 у их производителя «Гражданских самолетов Сухого» для передачи самолетов в лизинг «Аэрофлоту».

Господин Чемезов уточнил, что решается вопрос с финансовой схемой поставок — эту тему вынесут на обсуждение на наблюдательном совете ВЭБа. «Как только решение наблюдательного совета будет принято, тут же подпишем. Я думаю, что до конца года все будет подписано»,— сказал глава «Ростеха» (цитата по ТАСС).

Подробности сделки — в публикации “Ъ” «SSJ 100 подобрали ключевого госзаказчика».

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