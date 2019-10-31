SSJ 100 подобрали ключевого госзаказчика

Правительство определилось со способом выкупа 100 новых самолетов Superjet (SSJ 100) у их производителя «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) для «Аэрофлота». Суда возьмет ВЭБ.РФ за $3,8 млрд в течение шести лет, после чего передаст их в лизинг перевозчику на 12 лет. Источники финансирования покупки еще не определены, однако ВЭБ.РФ в любом случае рассчитывает на господдержку. Между тем «Аэрофлот» не торопится брать в лизинг даже запланированные на этот год десять машин — совет директоров компании пока одобрил сделку только на половину этой партии.

ВЭБ.РФ организует сделку по приобретению 100 новых самолетов SSJ 100 у ГСС для передачи их в лизинг «Аэрофлоту», заявил 30 октября премьер и глава набсовета госкорпорации Дмитрий Медведев. Для приобретения самолетов ВЭБ.РФ понадобится $3,8 млрд, машины будут поставляться «Аэрофлоту» до 2026 года, срок лизинга составит 12 лет. Исходя из этой суммы, один самолет обойдется в 2,47 млрд руб.

Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что один самолет SSJ 100 обходится сегодня примерно в 2 млрд руб.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета добавил, что госкорпорация представила правительству несколько вариантов финансирования, которые до конца года будут дорабатываться на площадке Минфина. «Сделка сложная, требует и капитала для ВЭБа, и ликвидности»,— подчеркнул он. «Мы сегодня представили различные варианты финансирования, это включает определенные гарантии со стороны правительства либо задействование других механизмов»,— отметил господин Шувалов (цитата по «Интерфаксу»).

Исходя из слов Игоря Шувалова, ВЭБ.РФ потребуется господдержка для реализации сделки по SSJ 100. Госкорпорация уже собирается привлекать средств ФНБ для финансирования приоритетных проектов — строительства завода по переработке газа в Усть-Луге и газовозов на верфи «Звезда». По словам собеседников “Ъ”, в случае с SSJ 100 возможна и прямая бюджетная поддержка. В «Аэрофлоте», ВЭБ.РФ и ГСС не предоставили дополнительных комментариев.

Сегодня в парке «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ 100 (один сгорел после катастрофы в Шереметьево в мае). О лизинге еще 100 машин объявлено в сентябре прошлого года. Летом 2019 года представители «Аэрофлота» говорили, что заключат контракт на десять первых машин серии до конца года. Однако на данный момент совет директоров авиакомпании одобрил финансовую аренду только пяти судов, для чего объявил конкурс по выбору лизинговой компании, итоги которого не подведены. Во время поставок первых 50 самолетов совет директоров авиакомпании одобрял получение российских машин в лизинг в несколько этапов.

В прошлом году Аэрофлот перевез 35,8 млн человек. С учетом авиакомпаний «Россия», «Победа» и «Аврора», входящих в группу, объем перевозок составил 55,7 млн человек. Стратегия развития перевозчика предполагает перевозку группой 90–100 млн человек в 2023 году, то есть удвоение пассажиропотока за пять лет.

Гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий считает, что часть новых самолетов SSJ 100 может быть использована в рамках региональных хабов авиакомпании в Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи и международном хабе в Красноярске, которые «Аэрофлот» планирует открыть к 2023 году. «Мобильность жителей России до сих пор сильно отстает от мобильности жителей США и Западной Европы»,— говорит эксперт. По его словам, региональные SSJ 100 могут быть использованы как на новых маршрутах авиакомпании внутри России, так и на коротких международных маршрутах.

Герман Костринский