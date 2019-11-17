Лукашенко потребовал от России компенсировать затраты на охрану общей границы

Москва должна возместить Минску половину от затрат, понесенных Белоруссией, на охрану общей границы, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сказали (в России. — “Ъ”), что Лукашенко хочет больше денег на границу, не надо больше, пока половину пусть отдадут того, что мы тратим»,— сказал журналистам президент Белоруссии (цитата по ТАСС).

При этом господин Лукашенко отказался приводить точные данные расходов. «Я не стану называть эти цифры, чтобы потом меня в России опять, они, знаете, выбирают одно слово и начинают бомбить так, как им хочется»,— добавил он.

Александр Лукашенко настаивает, что вопрос о компенсациях был поднят не по инициативе Белоруссии. «Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Не мы в этом инициаторы»,— отметил он.

Ранее президент Белоруссии упрекнул Россию в нежелании помогать с закупкой вооружения для охраны границ. По его словам, Белоруссия защищает российский народ и за свои же деньги закупает у России Су-30СМ. Он также предложил пересмотреть договор с Россией о совместной охране границ.

Напомним, как ранее стало известно “Ъ”, Россия и Белоруссия согласовали больше половины «дорожных карт», предусмотренных программой экономической интеграции двух стран. Утверждение всего пакета «дорожных карт» может состояться уже на саммите 8 декабря в Москве.

Об экономической интеграции двух стран — в материале “Ъ” «Судьба Союзного государства поставлена на карты».

О том, как Александр Лукашенко потребовал от России быть «старшим братом» — в материале “Ъ” «Не гнобить и не наклонять».