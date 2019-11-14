Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помогать с закупкой вооружения

Белорусский президент Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не помогает Белоруссии с поставками самолетов Су-30СМ. По его словам, Белоруссия защищает российский народ и за свои же деньги закупает у России Су-30СМ. Также господин Лукашенко предложил пересмотреть договор с Россией о совместной охране границ.

«Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?» — сказал Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем погранкомитета Анатолием Лаппо (цитата по агентству БелТА).

Глава государства уверен, что белорусы не хуже россиян умеют пользоваться оружием, но покупают его за «колоссальные деньги». «Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах»,— добавил президент Белоруссии.

Ранее госсекретарь Совбеза рассказал о предложении Москвы помочь с поставками Су-30СМ в обмен на создание на белорусской территории своей авиабазы. По словам господина Зася, Минск решил купить самолеты за свой счет. Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре называл этот шаг Минска «неприятным эпизодом».

Александр Лукашенко также предложил заключить с Россией новый договор о взаимных усилиях по охране границ. По его словам, если россияне не готовы к этому, то белорусы начнут защищать границы в одиночку. «Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российской Федерации, в данном случае с пограничным ведомством»,— сказал президент.

После встречи с главой государства госсекретарь Совета безопасности заявил, что в изменении условий договора заинтересованы обе стороны, так как некоторые положения уже потеряли актуальность. Документ, о котором идет речь, действует с 1995 года. Он продлевается автоматически каждые пять лет. Очередной срок действия истекает в ноябре 2019 года.

Ранее президент Белоруссии поручил разработать и ближайшее время представить ему план мероприятий по реагированию на размещение в Литве бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

О перспективах российско-белорусской интеграции читайте в публикации «Огонька» «Союз нерешимый».