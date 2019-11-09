Судьба Союзного государства поставлена на карты

Как стало известно “Ъ”, РФ и Белоруссия согласовали больше половины «дорожных карт», предусмотренных программой экономической интеграции двух стран. Если все пойдет по плану, 20-летие подписания договора о создании Союзного государства отметят в Москве 8 декабря саммитом, на котором президенты утвердят весь пакет «дорожных карт». После этого встанет вопрос об углублении политической интеграции.

Правительства России и Белоруссии согласовали 16 «дорожных карт» по углублению экономической интеграции. Всего к «Программе действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства» прилагается 31 «дорожная карта». Саму программу 6 сентября парафировали премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас (“Ъ” писал о документе 16 сентября).

О том, что сторонами проделано больше 50% работы, “Ъ” сообщили три источника, знакомых с ситуацией в межправительственных переговорах. По словам одного из них, по 16 картам все согласовано полностью. Эта стопка документов отложена в сторону, и к ней возвращаться не планируется. По каким конкретно направлениям все решено, он не уточнил.

«Дорожные карты» посвящены разным сферам и отраслям: сближению макроэкономической политики, гармонизации валютного регулирования, унификации бухучета и бухгалтерской отчетности, формированию единой аграрной и промышленной политики, унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства. Каждое направление закреплено за профильными министерствами и ведомствами.

«Задача — к 1 декабря выйти на стопроцентное согласование всех "дорожных карт"»,— сказал информированный собеседник “Ъ”.

Этот же срок в начале недели обозначил белорусский премьер Румас, отметивший, что отраслевые «дорожные карты» должны лечь на стол президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко в первый день зимы.

По большинству остающихся направлений работу планируется завершить к 19 ноября. В этот день в Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства с участием господ Медведева и Румаса. На нем стороны все сверят и, по словам источника “Ъ”, если «останутся шероховатости», займутся их устранением перед тем, как направить президентам.

Собеседник “Ъ” говорит, что непосредственно на заседании Совета министров обсудят «семь-восемь» из остающихся несогласованными «дорожных карт». На 19 ноября, по его словам, отложены нерешенные вопросы для обсуждения на премьерском уровне. К ним, в частности, относятся сельское хозяйство и энергетика. Отметим, что формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, а также развитию атомной энергетики посвящены пять отдельных «дорожных карт».

Еще один проблемный вопрос — налоговое законодательство. Как уже писал “Ъ”, «Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства» предусматривает, что к 1 апреля 2021 года в Союзном государстве будет единый налоговый кодекс. Но это не устраивает Минск. «Вопрос, который связан с налоговым суверенитетом, для нас решен давным-давно. Отказываться от налогового суверенитета страна не будет, по крайней мере в одностороннем порядке»,— заявил 1 ноября глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович.

Между тем Москва увязывает компенсацию белорусской стороне потерь от налогового маневра именно с унификацией налогового законодательства двух стран. Знакомый с ситуацией российский чиновник говорит, что эта проблема может быть решена. Одна из возможных идей, по его словам, состоит в том, чтобы в результате гармонизации налогового законодательства России и Белоруссии выйти не на единый кодекс, а на два «идентичных или очень близких кодекса».

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман считает, что два кодекса могут не решить проблемы. «Налоговые кодексы России и Беларуси очень разные. Если стороны пойдут таким путем, то наверняка будет много изъятий, поскольку налоговые системы двух стран почти 30 лет развивались в совершенно разных экономиках. А дальше встанет вопрос о том, насколько такая поверхностная гармонизация устроит Москву, чтобы она согласилась компенсировать Минску налоговый маневр»,— сказал он “Ъ”.

Собеседник “Ъ” в госструктурах РФ, в свою очередь, пояснил, что единые акты предполагают наличие наднациональных органов, которых в Союзном государстве пока нет.

«По ним, как и по общей конституции, договориться пока не удается»,— пояснил он. И добавил: о политической интеграции в рамках объединения можно будет говорить после того, как заработает все, что записано в экономических «дорожных картах». Замысел, отметил источник, состоит в том, чтобы потом двигаться в политическую сторону.

Если стороны в срок согласуют все «дорожные карты», утвердить их могут 8 декабря в Москве — в день 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Окончательное решение о том, как именно отмечать эту дату, по данным “Ъ”, пока не принято. Один из возможных форматов — российско-белорусский саммит.

Владимир Соловьев