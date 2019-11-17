Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудят новую программу реализации союзного договора 19 ноября

Белорусский премьер-министр Сергей Румас намерен обсудить со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым новую программу реализации союзного договора на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября в Москве, сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко. При этом сам договор, по словам господина Семашко, останется неизменным.

«Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше», — сказал господин Семашко журналистам (цитата по БелТА). Он добавил, что один из главных вопросов повестки дня предстоящего заседания — подготовка дорожных карт по реализации Договора о создании Союзного государства.

По информации “Ъ”, РФ и Белоруссия согласовали свыше 50% «дорожных карт», которые предусмотрены программой экономической интеграции. «Дорожные карты» посвящены разным сферам и отраслям: сближению макроэкономической политики, гармонизации валютного регулирования, унификации бухучета и бухгалтерской отчетности, формированию единой аграрной и промышленной политики, унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства. Утвердить весь пакет «дорожных карт» президенты двух стран могут уже 8 декабря.

Подробности — в материале “Ъ” «Судьба Союзного государства поставлена на карты».