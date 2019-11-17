В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента). Более 5,8 тыс. участков будут работать до 20:00.

Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах граждане Белоруссии выберут 110 депутатов. Кандидату необходимо набрать большинство голосов. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей. С 12 ноября в стране проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 35,77%.

Предыдущий состав белорусского парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Белоруссия не хочет подпрыгивать».