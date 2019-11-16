Вдова Литвиненко может подать в суд на Джонсона

Вдова бывшего офицера ФСБ Александр Литвиненко, погибшего в 2006 году из-за отравления полонием-210 в Лондоне, планирует оспорить решение британского правительства не публиковать отчет о предполагаемом вмешательстве России в Британии, сообщает Reuters со ссылкой на ее адвоката. Марина Литвиненко направила письмо британскому премьер-министру Борису Джонсону, в котором сообщила о намерении подать в суд.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию в 2000 году после того, как в России в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. В 2006 году его госпитализировали с отравлением, спустя три недели господин Литвиненко умер. В ходе расследования выяснилось, что смерть бывшего сотрудника ФСБ наступила из-за отравления радиоактивным полонием-210. Лондон обвинил в случившемся Москву. В России обвинения в отравлении господина Литвиненко отрицают.

«Ответ ожидается в 16.00 часов 19 ноября 2019 года»,— сообщила Елена Цирлина, адвокат вдовы. Она добавила, что госпожа Литвиненко начнет судебные разбирательства в том случае, если ей удастся собрать средства через краудфандинговую платформу CrowdJustice.

Накануне господин Джонсон в эфире BBC заявил об отсутствии свидетельств того, что Россия вмешивается в британскую политику. Отвечая на вопрос о том, почему доклад, посвященный России и ее вероятному вмешательству в британскую политику, до сих пор не был опубликован, Борис Джонсон сказал, что не видит причин ускорять процесс публикации.

Напомним, 4 ноября комитеты по разведке и безопасности парламента Великобритании должны были опубликовать результаты 18-месячного расследования вмешательства РФ в британскую политику, однако публикация была отложена минимум на месяц — до проведения парламентских выборов, запланированных на 12 декабря.

Подробности — в материале “Ъ FM”.