Зарубежные СМИ: Почему в Лондоне откладывают публикацию доклада о вмешательстве России?

В Лондоне объяснили отсрочку публикации доклада о России. Как пишет The Independent, Борис Джонсон слишком занят «Брекситом», и дата обнародования документа зависит только от него. Отчет о возможном вмешательстве России в британскую политику занимает 50 страниц. Это результат 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента. Его должны были опубликовать в понедельник, но отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут парламентские выборы. Они запланированы на 12 декабря. Что может быть в докладе? И к каким последствиям приведет эта задержка? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как пишет колумнист Washington Examiner, бывший генпрокурор Доминик Грив «крайне разочарован» и «сбит с толку» тем, что Джонсон задерживает публикацию отчета. Британская разведка одобрила этот документ. Так что происходит? Во-первых, даже если в документе не зафиксировано влияние России на голосование по «Брекситу», отчет, вероятно, подтверждает, что выход Великобритании из ЕС поддерживает Владимир Путин. Российский президент, например, может надеяться на ослабление санкций Евросоюза. Во-вторых, колумнист издания полагает, что в отчете отражены попытки России получить некое политическое влияние.

Лондонская политика уже предполагает взаимодействие между российскими агентами и олигархами, с одной стороны, и британскими политиками — с другой. Последние десять лет консервативная партия пользовалась деньгами олигархов из России. Они не стали бы жертвовать средства, если бы Владимир Путин не хотел этого. Вложив десятки миллиардов фунтов в экономику Лондона и Вашингтона, российский президент застраховался от негативных действий британского правительства. Видя, как консерваторы пришли к власти в 2010 году, Джонсон не хочет, чтобы эта история всплыла прямо накануне выборов.

Как сообщает CNN, Борис Джонсон сейчас находится под огнем обвинений со стороны законодателей. Возмущены и члены комитета по разведке и безопасности, и оппозиционеры — они обвиняют правительство в сокрытии информации. От премьер-министра требуют объяснений.

Джонсона защищает министр иностранных дел Кристофер Пинчер. Он заявил, что такие отчеты часто проходят дополнительную проверку перед публикацией — это может занять до шести недель. Но, по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, причины для задержки нет. Кроме того, добавляет Грив, теперь отчет нельзя будет представить парламенту до тех пор, пока тот не будет реформирован, а в 2017 году на это ушло почти шесть месяцев.

Как пишет The Guardian, «Брексит» — единственное, что волнует Бориса Джонсона. Без этого консерваторы лишатся миссии изменить страну. Они окажутся в бездне. Вот контекст, при котором на Даунинг-стрит отказываются публиковать отчет о России. Ведь этот документ может пролить свет на то, как на самом деле страна пришла к «Брекситу».

Но сокрытие отчета до конца парламентских выборов несет опасные последствия для общественного доверия к демократам. Правительство безрассудно рискует его подорвать. Два года назад бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы и распространении фейковых новостей. Позже в Лондоне признали, что у британского правительства нет соответствующих доказательств.