Джонсон заявил об отсутствии доказательств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире BBC заявил об отсутствии свидетельств того, что Россия вмешивается в британскую политику.

«Нет никаких доказательств этого, и я думаю, что мы должны быть очень осторожны, прежде чем просто бросать тень на всех приезжающих из какой-либо страны только из-за их подданства»,— сказал он.

Также британский премьер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о включении в секретный доклад о незаконной российской деятельности в Великобритании девяти российских бизнесменов, которые якобы финансировали Консервативную партию Великобритании. Господин Джонсон подчеркнул, что «все пожертвования в пользу Консервативной партии и любой другой партии отслеживаются должным образом».

Отвечая на вопрос о том, почему доклад, посвященный России и ее вероятному вмешательству в британскую политику, до сих пор не был опубликован, Борис Джонсон сказал, что не видит причин ускорять процесс публикации. «Нет никаких причин для изменения установленной процедуры относительно публикации докладов комитета по разведке и безопасности только потому, что проходят выборы. Они (доклады. — “Ъ”) обычно не публикуются с такой скоростью»,— заявил премьер-министр Великобритании.

Напомним, 4 ноября комитеты по разведке и безопасности парламента Великобритании должны были опубликовать результаты 18-месячного расследования вмешательства РФ в британскую политику, однако публикация была отложена минимум на месяц — до проведения парламентских выборов, запланированных на 12 декабря.

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