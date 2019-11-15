Противостояние кота и «Аэрофлота» обогатило бизнес

Бизнес решил заработать на противостоянии толстого кота Виктора и «Аэрофлота». Многие компании запустили акции в поддержку животного и его хозяина. Так, Виктор уже успел сходить на специальную тренировку для похудения. Также питомца и его хозяина Михаила Галина пообещали обеспечить бесплатным такси и зоотоварами. Кроме того, после истории, из-за которой Михаил Галин лишился почти 400 тыс. бонусных миль Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу создать единые нормы перевозки животных в самолетах. Сколько зарабатывают на истории кота Виктора? Разбирался Владислав Викторов.

История кота Виктора и его хозяина Михаила Галина началась еще 6 ноября. Мужчина рассказала, что сотрудники «Аэрофлота» не хотели пускать его питомца на борт самолета из-за лишнего веса, и Галину пришлось подменить животное. Когда это вскрылось, авиакомпания аннулировала бонусные мили хозяина. С тех пор прошло уже больше недели, но история не дает покоя пользователям соцсетей: в интернете появилось более 30 тыс. публикаций на эту тему, и большинство людей на стороне кота. Впрочем, руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов уверен, что по-другому быть и не могло: «То, что замешан кот, конечно, добавило вирусности. Это легло еще на середину недели, когда всем уже хотелось развлекаться, веселиться, и все офисные сотрудники уже устали от работы. Здесь, конечно, история с котом вызвала интерес. Если бы это была собачка, было бы не так прикольно».

Оценил это и бизнес. Буквально сразу после того, как появилась новость о том, что Михаил Галин остался без бонусных миль, в поддержку мужчины и его кота выступила «Ситимобил». Сервис пообещал обеспечить их бесплатным такси. Позже представители компании рассказали, что это обошлось им в 185 тыс. руб., но это того стоило — упоминаемость увеличилась в десятки раз. Позже коту Виктору начали предлагать услуги кредитования и зоотовары, а казанский банк «Ак Барс» предложил Михаилу Галину карту на 10 тыс. миль. Но реально заработать на этой истории смогут не все, продолжает руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «В данном случае коту Виктору повезло. Все дело в том, что нужно уметь креативно реагировать на ситуационные инфоповоды, причем буквально в первые двое суток. Эти подарки нужны для того, чтобы потенциальные клиенты увидели, что компания не боится креативно общаться с окружающим миром. При этом довольно сложно предсказать, отреагирует ли аудитория на такой пиар-ход».

На этом фоне кажется абсолютно немыслимым, почему компания «Аэрофлот» не смогла предвидеть реакцию потребителей? Ведь всем известно, что коты — давние любимцы соцсетей. Специалисты объясняют это консервативностью самой компании, что свойственно многим организациям с госучастием. Впрочем, и «Аэрофлот» отчасти понять можно, говорит президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян: «Все, что касается авиаперевозок, непосредственно связано с нашей безопасностью. Сотрудники выполняют инструкции, и даже если сегодня во имя пиара они пропустят котика, завтра их могут за такое уволить: не штатные работники компании же решают, кому лететь, а кому нет. Понятно, что любой пиар — это хорошо.

Здесь надо быть очень аккуратным, если вы поддерживаете нарушение правил, чтобы понравиться своему консьюмеру».

Но, несмотря на большое количество негативных комментариев в адрес «Аэрофлота», вряд ли это существенно отразится на компании, и виной тому — отсутствие конкуренции на рынке авиаперевозок, говорит основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская. По ее словам, на фоне такого ажиотажа вокруг этой истории, компании не мешало бы хоть как-то отреагировать на нее, чтобы не усугублять свое положение: «В условиях того, что по некоторым направлениям, кроме “Аэрофлота”, никто не летает, у пассажиров просто нет выбора. Если бы он был, то на какое-то время авиакомпания могла бы почувствовать снижение пассажиропотока. Мне хочется верить, что они осознают и сделают какое-то публичное заявление».

Все эксперты, опрошенные “Ъ FM”, сходятся во мнении, что история кота Виктора в очередной раз показала, что залог успеха любой компании — это, прежде всего, индивидуальное отношение к каждому клиенту. В противном случае всегда можно заручиться поддержкой тысячи пользователей соцсетей и ощутимо подпортить имидж организации, какой бы крупной она ни была.

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Расходы «Аэрофлота» на пиар традиционно считались самыми крупными в стране. Но, как выяснили журналисты издания The Bell, в этом году компания существенно урезала бюджет. Если за первые девять месяцев прошлого года авиаперевозчик заключил контракты на продвижение в СМИ и соцсетях более чем на 900 млн руб., то в этом году — лишь на 490 млн руб.