Кот перевесил лимит

«Аэрофлот» отказался пустить слишком толстого кота в салон самолета. Животное не прошло контрольное взвешивание. За лишние килограммы его должны были отправить в специальный багажный отсек. Но владелец кота был против некомфортных условий и предпочел сдать билеты. К следующему рейсу пассажир сумел найти способ пронести питомца на борт. “Ъ FM” нашел хозяина упитанного животного, и тот рассказал, как ему это удалось. Подробности у Светланы Беловой.

Историю своего путешествия из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, рассказал Михаил Галин. На своей странице в Facebook он описал, как тяжело его кот Виктор перенес перелет из Латвии в Россию. На взлете и посадке хозяину пришлось закрывать коту уши, вытирать слюни и успокаивать. Но впереди было еще восемь часов полета, причем в багажном отсеке. Выяснилось, что котик слишком упитанный — он весит 10 кг, а установленный перевозчиком лимит — 8 кг. Все животные, которые тяжелее, в салон не допускаются.

Хозяин принял решение сняться с рейса и пойти на подлог. За несколько часов ему удалось найти у знакомых кошку, внешне похожую на Виктора, но более изящную. Она прошла контрольное взвешивание вместо толстого кота и так получила место в салоне самолета. Затем двойников поменяли, и упитанный Виктор с комфортом расположился в бизнес-классе.

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Путешествие с животным, действительно, дело хлопотное и рискованное. Клетка может и не долететь до пункта назначения, отметил Федор Цехмистренко, который перевозил двух своих кошек — тоже объемных: «Когда ты входишь в аэропорт, тебе говорят, что необходимо вынуть кошку из клетки и пройти через металлоискатель.

Процедура вытягивания бедного животного за лапы, особенно если там не острижены когти, станет небольшой возней.

Я проходил через рамку металлоискателя с каждой, и остался с порванной рубашкой. Когда отдал кошек персоналу, меня смутило его отношение к животным: меня спросили, плотно ли я закрыл клетки, потому что, если персонал понесет их по полю за ручки и по дороге там что-то развалится — кошечка убежит, ловить ее не будут».

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Правила перевозки животных и птиц у каждой авиакомпании свои. «Аэрофлот», например, пускает на борт не только кошек и собак, но и хорьков, сурикатов, кроликов, ежей. Они проходят как особый вид нестандартного багажа. На сайте указано, что животные должны быть прирученными, перевозиться в клетке и весить не более 8 кг вместе с контейнером.

Более крупные четвероногие пассажиры путешествуют в специальном теплом багажном отсеке. Но и для них установлено ограничение по весу — 50 кг. Все животные должны быть привиты и иметь ветеринарный паспорт или сертификат. Для экзотических питомцев действуют другие правила, пояснил начальник отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Сергей Берека: «Будь то удав, кенгуру или слон — они приравниваются либо к диким, либо к зоопарковым и цирковым животным в зависимости от того, как долго находятся в неволе. Если более 90 дней, на них действуют упрощенные правила вакцинации.

Если же это дикие животные, вступают более жесткие требования.

Необходимо провести лабораторные исследования, чтобы обеспечить безопасность людей».

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Для служебных собак и поводырей действуют исключительные правила. Их пускают в салон с любым весом. Главное, чтобы был поводок и намордник. Кстати, американка Шерил Спенсор путешествует не с собакой, а с лошадью-поводырем. Миниатюрную лошадку породы аппалуза пускают в салон самолета. Она летает стоя между креслами, уткнувшись боком в колени хозяйки.

Авиакомпания «Аэрофлот» на запрос “Ъ FM” не смогла оперативно предоставить комментарий.