Активисты подали иск к Собянину из-за киноцентра «Соловей»

В Тверской суд Москвы поступил иск к столичным властям от 22 активистов, которые выступают в защиту киноцентра «Соловей», сообщает РБК со ссылкой на документ. Регистрацию иска подтвердила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Иск подали, в частности, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Пресненского района Николай Васильев, Елена Ивашкина и Анастасия Ромашкевич. Ответчики по делу — мэр Москвы Сергей Собянин, его заместитель Марат Хуснуллин, Мосгосстройнадзор, департаменты культуры, культурного наследия и образования Москвы.

По мнению истцов, московские власти нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 1 декабря 2018 года они провели согласованную акцию с требованием сохранить «Соловей». По итогам мероприятия активисты передали резолюцию в мэрию. По закону власти обязаны рассмотреть вопросы, которые стали причиной публичной акции, и принять по ним решения. Организаторам должны о них сообщить в течение месяца.

Ответа от властей активисты, по их словам, не получили. По их мнению, это говорит о «несоблюдении порядка проведения публичных мероприятий», нарушает право «на свободу собраний, на обращение, на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, поскольку игнорирование обращения населения к административным ответчикам фактически лишает граждан на реализацию указанных прав». РБК направил запрос в московскую мэрию.

Киноцентр «Соловей» построили в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР. Он один из крупнейших в Восточной Европе по количеству залов. Их в киноцентре 24. По информации СМИ, его планируют снести, а на этом месте построить 22-этажное жилое здание. В киноцентре показывают арт-хаус и фильмы пролонгированного проката.

Киноцентр «Соловей» планируют закрыть 2 декабря 2019 года. В столице проходили митинги против этого решения. Министр культуры Владимир Мединский просил мэрию не выдавать разрешение на снос.

О том, как судьбу киноцентра обсуждали в Мосгордуме, читайте в материале “Ъ” «"Соловей" провел предпродажную подготовку».