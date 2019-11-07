Закрытие кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне отложили до 2 декабря

Московский кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне отложил закрытие до 2 декабря. Ранее он планировал закрыться 15 ноября.

«Соловей» был построен в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР. В «Соловье» 24 зала, это один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе. По информации СМИ, здание кинотеатра планируется снести, а на его место построить 22-этажный жилой комплекс.

Против сноса кинотеатра в Москве проходили митинги. Москвичи также составили петицию в защиту кинотеатра. С просьбой к мэрии Москвы не выдавать разрешение на строительство апартаментов на месте «Соловья» обращался министр культуры Владимир Мединский.

О закрытии «Соловья» — в материале “Ъ FM” «"История с киноцентром будто зашита в загадочный кокон"».

Что будет с территорией на Красной Пресне — в материале “Ъ FM” «"Соловей" закрывают в тишине».