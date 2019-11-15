Участница конкурса на пост главы самарского минкульта просит сменить министра

Бывшая претендентка на должность министра культуры Самарской области Диляра Котикова, которая судится с губернатором Дмитрием Азаровым и конкурсной комиссией, добивается назначения ее на пост главы минкульта. Об этом женщина сообщила в беседе с “Ъ-Волга”.

«Я требую отмены решения конкурсной комиссии. Я также хочу, чтобы губернатора обязали поставить меня министром культуры. Если, конечно, мне не будет предложена равнозначная должность», – сказала Диляра Котикова.

Женщина считает, что у нее достаточно высокий уровень квалификации и немалый управленческий опыт для работы в должности министра культуры Самарской области, в отличие от Бориса Илларионова, который, по словам собеседницы издания, «разбирается только в балете». Кроме того, Диляра Котикова хочет, чтобы ей вернули материалы презентаций пяти проектов развития культуры региона, которые она запатентовала, но которые организаторы конкурса передали новому министру.

Женщина также отмечает, что итоги конкурса с результатами тестов каждого из участников не были опубликованы, как и книга о них, хотя такое обещание организаторы давали. Что же касается обещания включить пятерых конкурсантов в кадровый резерв правительства Самарской области, до сих пор большинство из них так и не получили соответствующих предложений.

Конкурс на должность главы регионального министерства культуры стартовал весной этого года. Помимо Диляры Котиковой в отборе участвовали директор МБУ ДО школа искусств им. М.А.Балакирева (Тольятти) Ольга Нуждина, методист ведущей категории отдела традиционной культуры, исследований и информации Агентства социокультурных технологий Галина Маслова, заместитель руководителя регионального исполкома реготделения «Единой России», исполнительный директор российского военно-исторического общества Инна Жичкина и др. Однако никого из них комиссия в итоге не порекомендовала главе региона.

В октябре министром культуры Самарской области назначили бывшего первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Бориса Илларионова. До этого он работал завкафедрой балетоведения Академии русского балета. До господина Илларионова должность главы минкульта региона занимал Сергей Филлипов.

Георгий Портнов