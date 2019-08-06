В Самарской области не смогли выбрать министра культуры

Конкурсная комиссия решила не рекомендовать губернатору Самарской области рассматривать кандидатов для назначения на пост регионального министра культуры. Об этом “Ъ-Волга” сообщили во вторник в департаменте информационной политики администрации главы региона.

Причины такого решения связаны с тем, что комиссия не смогла выбрать достойного преемника для Сергея Филиппова, который пока остается в статусе временно исполняющего обязанности министра культуры региона. Будет ли продлеваться конкурс или планируется объявить новый, не сообщается.

Главу регионального минкульта пытаются выбрать с апреля. Конкурс на соответствующий пост ранее продлялся в связи с тем, что подходящего кандидата найти не удалось. Ранее губернатор Дмитрий Азаров сообщил о планах поменять министра.

Георгий Портнов