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Борис Илларионов назначен министром культуры Самарской области

Департамент информационной политики Самарской области

Департамент информационной политики Самарской области

Борис Илларионов возглавил министерство культуры Самарской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее деятель в сфере культуры занимал должность проректора академии русского балета имени Вагановой, отвечал за экономическое развитие в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова, работал исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Предыдущий министр культуры региона Сергей Филиппов был назначен на должность главы ведомства 8 июня 2015 года. В статусе врио чиновник стал работать после того, как 25 сентября 2017 года Дмитрий Азаров сменил Николая Меркушкина на должности губернатора Самарской области. Пост врио министра культуры региона Сергей Филиппов покинул 9 сентября 2019 года, чиновника назначили директором Самарского академического театра оперы и балета. Временное исполнение обязанностей министра культуры Самарской области было возложено на Ирину Калягину.

Андрей Сазонов


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