Борис Илларионов назначен министром культуры Самарской области

Департамент информационной политики Самарской области

Борис Илларионов возглавил министерство культуры Самарской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее деятель в сфере культуры занимал должность проректора академии русского балета имени Вагановой, отвечал за экономическое развитие в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова, работал исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Предыдущий министр культуры региона Сергей Филиппов был назначен на должность главы ведомства 8 июня 2015 года. В статусе врио чиновник стал работать после того, как 25 сентября 2017 года Дмитрий Азаров сменил Николая Меркушкина на должности губернатора Самарской области. Пост врио министра культуры региона Сергей Филиппов покинул 9 сентября 2019 года, чиновника назначили директором Самарского академического театра оперы и балета. Временное исполнение обязанностей министра культуры Самарской области было возложено на Ирину Калягину.

Андрей Сазонов