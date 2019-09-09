Сергей Филиппов покинул пост врио министра культуры Самарской области

Сергей Филиппов завершил работу в должности министра культуры Самарской области. Об этом он в понедельник сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Чиновник сообщил, что переходит на работу в самарский академический театр оперы и балета.

Сергей Филиппов был назначен на должность главы министерства 8 июня 2015 года. В статусе врио чиновник стал работать после того, как 25 сентября 2017 года Дмитрий Азаров сменил Николая Меркушкина, занимавшего пост губернатора Самарской области с мая 2012 года. Как ранее отметил глава региона, господин Филиппов удовлетворительно справляется со своей работой, однако «хочется культурного прорыва».

Андрей Сазонов