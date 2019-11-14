Молдавского олигарха арестовали по всем статьям

Тверской суд Москвы со второй попытки санкционировал заочный арест молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, против которого cледственный департамент (СД) МВД выдвинул заочное обвинение в организации преступного сообщества (ОПС). По данным следствия, ОПС с 2012 по 2017 год поставило из Марокко в Россию сотни килограммов гашиша. В конце сентября, когда следователи в первый раз обратились с ходатайством об аресте, им отказали на том основании, что Владимира Плахотнюка по этому обвинению не объявили в международный розыск. Между тем бизнесмен уже дважды заочно арестовывался в России: по делу о покушении на молдавского политика Ренато Усатого и по делу ОПС, выведшего из РФ десятки миллиардов рублей.

Оглашая в суде ходатайство о заочном аресте, следователь заявил, что проживающий в США Владимир Плахотнюк, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказать давление на находящихся на свободе свидетелей и координировать свои действия с сообщниками. Кроме того, представитель МВД напомнил, что против Владимира Плахотнюка выдвинуты обвинения в целой серии тяжких преступлений. Так, в 2017 году он по ходатайству СКР был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в организации покушения на предпринимателя Ренато Усатого. В ноябре 2017 года олигарх был объявлен в международный розыск.

Кроме того, следственный департамент МВД инкриминировал Владимиру Плахотнюку и бизнесмену Вячеславу Платону вывод из России 37 млрд руб. Олигарху заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и по ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество). Тверской суд столицы также заочно арестовал господина Плахотнюка.

Третье уголовное дело касалось наркотиков. В феврале 2019 года СД МВД России заявил, что господин Плахотнюк является одним из организаторов и руководителей транснационального наркосиндиката, участники которого с 2012 по 2017 год ввезли на территорию России сотни килограммов гашиша. После чего Владимира Плахотнюка в России обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

В связи с этим в сентябре 2019 года следователи МВД обратились в Тверской суд с новым ходатайством о заочном аресте Владимира Плахотнюка. Однако в его удовлетворении было отказано. Полицейские не согласились с судебным решением и обжаловали его в Мосгорсуде, который вернул ходатайство об аресте на новое рассмотрение в Тверской райсуд. На сегодняшнем заседании представитель СД МВД РФ просил судью санкционировать заочный арест Владимира Плахотнюка на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Адвокат Владимира Плахотнюка возражал против заочного ареста, напомнив, что он не имеет возможности узнать мнение клиента по ходатайству.

А, кроме того, следствие не представило данных о том, что олигарх был должным образом оповещен о возбужденном против него уголовном дел. Значит, говорил защитник, следователи не могут утверждать, что проживающий в США обвиняемый скрывается.

Однако судья Алексей Криворучко не внял мнению защиты и удовлетворил ходатайство следствия в полном объеме. Будет ли защита обжаловать это решение, пока неясно: адвокат заявил, что ему «надо посоветоваться с коллегами».

Алексей Соковнин