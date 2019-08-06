Молдавскому олигарху удвоили заочный арест

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха, бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. Полицейское следствие обвиняет его в организации преступного сообщества (ОПС), занимавшегося поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и РФ. В России находящийся в международном розыске господин Плахотнюк является фигурантом еще двух уголовных дел — о создании еще одного ОПС, которое вывело из страны более $1 млрд по так называемой молдавской схеме, а также об организации покушения на убийство кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого. В рамках последнего расследования осенью 2017 года Владимира Плахотнюка, имеющего также и российское гражданство, заочно арестовывал Басманный райсуд Москвы.

С ходатайством о заочном аресте 53-летнего Владимира Плахотнюка в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного департамента МВД РФ. Летом текущего года полицейское ведомство возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правившей в Молдавии Демократической партии, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки. Господину Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу, экс-депутату республиканского парламента, неоднократно выигрывавшему национальные и мировые чемпионаты по кикбоксингу и тайскому боксу, предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Следствие считает, что ОПС, занимавшееся поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и Россию, еще летом 2012 года организовал криминальный авторитет из Молдавии Олег Протяну (дело в отношении него и членов его преступной группы с 2018 года рассматривается судом Кишинева), а вскоре одним из лидеров наркосиндиката стал господин Плахотнюк, контролировавший его деятельность через бойца Цуцу. В России участникам ОПС вменяется в вину 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, участие Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу в наркотрафике было установлено в ходе международного расследования с участием правоохранительных органов Молдавии, Белоруссии и Испании. Полицией последней в рамках спецоперации «Пиренейский излом» было установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. При этом у злоумышленников изъяли более тонны гашиша.

Говоря о необходимости заочного ареста господина Плахотнюка, следователь в Тверском суде сообщил, что бизнесмен и политик обвиняется в совершении тяжкого преступления, скрывается от органов предварительного следствия, а кроме того, является фигурантом двух уголовных дел, по одному из которых два года назад его уже арестовал Басманный райсуд (в том случае об избрании меры пресечения ходатайствовал Следственный комитет России). Представитель МВД также отметил, что «по делу собран достаточный объем доказательств, позволяющих утверждать о причастности Плахотнюка к вменяемым ему преступлениям и добиваться его экстрадиции в Россию». В общей сложности выступление представителя следственного департамента заняло не более трех минут. Прокурору, поддержавшему ходатайство, потребовалось и того меньше.

В свою очередь, защита подследственного заявила в суде о невиновности олигарха и просила суд отказать в его заочном аресте. «Во вменяемых Плахотнюку действиях нет состава преступления. Его преследование в России связано с его политической деятельностью на территории Республики Молдова»,— заявила адвокат фигуранта Дарья Константинова.

В итоге судья Анатолий Беляков удовлетворил ходатайство следствия. При этом срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента фактического задержания обвиняемого или его экстрадиции в Россию.

По данным следствия, сейчас Владимир Плахотнюк находится в США.

Как уже сообщал “Ъ”, на данный момент господин Плахотнюк является фигурантом еще двух расследуемых в России уголовных дел. Первое было возбуждено19 мая 2015 года тем же следственным департаментом МВД по факту «совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «участия в преступном сообществе» (ст. 193.1 УК РФ и ст. 210 УК РФ). По версии следствия, благодаря мошеннической схеме, организаторами которой считаются Владимир Плахотнюк и другой известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, из России за границу было выведено более $1 млрд.

Следствие считает, что в 2013–2014 годах участники ОПС с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Участником незаконных операций, получивших название «молдавская схема», по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону, но пока за другие финансовые махинации.

Отметим также, что Вячеслав Платон в сентябре 2016 года был задержан в Киеве и экстрадирован в Молдавию. В 2017 году суд приговорил его к 18 годам тюремного заключения.

А Басманный райсуд по ходатайству СКР осенью 2017 года также заочно арестовал господина Плахотнюка за организацию покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) другого молдавского политика и бизнесмена Ренато Усатого. Тогда же Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

Олег Рубникович