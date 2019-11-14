Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила об обнаружении фактов иностранного вмешательства в 19 регионах страны во всех федеральных округах. Документы об этом направят в Генпрокуратуру и Минюст.

«Вмешательства отмечены во всех федеральных округах,— сказал журналистам председатель комиссии Василий Пискарев (цитата по "Интерфаксу").— Помимо Москвы и Петербурга такие факты обнаружены в 17 регионах страны. Речь, в частности, идет о подготовке так называемых лидеров протеста».

Всего комиссия насчитала 12 государств, которые «проявляют активность». Среди них — неназванные страны Европы и США. По данным Госдумы, на внутреннюю политику субъектов так или иначе влияли 50 юрлиц, иностранных физлиц и российских физлиц, работающих за деньги из-за границы.

Господин Пискарев объяснил, что государства создавали базы или «лагеря» по подготовке модераторов, организаторов, пособников, наблюдателей на незаконных протестных акциях. Попытки организации акций проводятся до сих пор, утверждает председатель комиссии, сейчас эти люди якобы собирают информацию для разжигания межрелигиозных и межнациональных конфликтов.

Также иностранные государства, по мнению господина Пискарева, вмешиваются в выборы и уже есть заделы на следующий год. Отдельное внимание комиссия намерена обратить на регионы Северного Кавказа из-за большого количества зарубежных НКО, «которые ведут свою политику». Также вмешательство связывают с попытками искажения истории.

«Активность большая по поводу искажения истории, особенно в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, активность в том, чтобы эту историю переделать»,— сказал господин Пискарев.

Также сегодня комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России, которую возглавляет Василий Пискарев, пришла к выводу о необходимости включения в реестр СМИ-иностранных агентов медиапроект «Север.Реалии», созданный «Радио Свобода». По словам депутата, проект «фактически выполняет функцию иностранного агента, но по закону таковым не является».

Как Госдума и Совет федерации пришли к выводу, что иностранное вмешательство идет полным ходом,— в материале “Ъ” «Ставка делалась не на Мосгордуму».

О законопроекте о признании иностранными агентами физлиц — в материале “Ъ” «Как стать иностранным агентом».