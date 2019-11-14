Депутаты требуют признать «Север.Реалии» СМИ-иноагентом

Медиапроект «Север.Реалии», созданный радио «Свобода», должен быть внесен в реестр СМИ—иностранных агентов, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. К такому заключению пришла комиссия по противодействию вмешательству во внутренние дела России. Руководит комиссией господин Пискарев.

«"Север.Реалии" — это некая такая компания, которая фактически выполняет функцию иностранного агента, но по закону таковым не является. Поэтому и была внесена мною и коллегой Климовым поправка, чтобы такие лица вносились в реестр иностранных агентов»,— обосновал инициативу господин Пискарев (цитата по «Интерфаксу»).

Само радио «Свобода» депутат обвинил в «оправдании экстремизма», «пропаганде легализации наркотиков» и нарушении российских законов во время освещения прошедших в России выборов. По словам Василия Пискарева, члены комиссии по противодействию вмешательству во внутренние дела России, изучавшие деятельность «Север.Реалии», будут рекомендовать Госдуме принять меры.

Сегодня комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России также заявила об обнаружении фактов иностранного вмешательства в 19 регионах страны во всех федеральных округах. Комиссия насчитала 12 государств, которые «проявляют активность». Среди них — неназванные страны Европы и США. По словам господина Пискарева, речь идет «о подготовке так называемых лидеров протеста».

Напомним, как ранее стало известно “Ъ”, сенатор Андрей Климов и депутат Госдумы Василий Пискарев подготовили поправки к закону о СМИ. Они позволят признавать иностранными агентами российских граждан и юридические лица, распространяющие сообщения СМИ—иностранных агентов. В реестр таких СМИ могут попасть иностранные структуры и российские блогеры, получившие средства из-за рубежа. Профильный комитет Госдумы поддержал эти предложения.

Сейчас Минюстом включено в реестр девять изданий: «Голос Америки», радио «Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба радио “Свобода”», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Подробнее о разработанных поправках — в материале “Ъ” «Как стать иностранным агентом».