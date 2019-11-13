Молдавия сделала отставку на Россию

Молдавия погрузилась в новый политический кризис. Правящий альянс, который в июне склеили Россия, ЕС и США, распался. Правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду отправлено в отставку по инициативе ее же союзников — пророссийских социалистов во главе с президентом Игорем Додоном. Это может укрепить позиции последнего. Но есть риск, что страна, где ненадолго установилась стабильность, снова станет ареной противостояния Москвы и Запада.

Ссора из-за прокурора

«Вы испугались, когда правительство остановило коррупционные схемы, за счет которых вы кормились долгие годы. Вы испугались, когда правительство решило назначить генпрокурора, который посадил бы воров в тюрьмы, вместо того чтобы выполнять политические заказы. Вы испугались настолько, что решили свергнуть правительство»,— заявила премьер Майя Санду с трибуны молдавского парламента. Это были ее последние слова в должности главы правительства. После пылкого выступления госпожи Санду 63 депутата из 101 проголосовали за отставку кабинета, не проработавшего и полугода.

Вотум недоверия правительству инициировали социалисты, недовольные тем, что правительство отменило конкурс о назначении нового генпрокурора и решило в обход парламента изменить закон «О прокуратуре». Отбор кандидатов, организованный Минюстом, проходил в октябре. Когда созданная ведомством комиссия опубликовала шорт-лист из четырех претендентов, министр юстиции Олеся Стамати усомнилась в непредвзятости голосования и 6 ноября аннулировала конкурс. Министр предложила, чтобы список кандидатов на один из ключевых постов в правоохранительной системе составила премьер Майя Санду, а Высший совет прокуроров отобрал самого достойного и направил его на утверждение президенту.

Также правительство предложило изменить в законе «О прокуратуре» процедуру назначения и увольнения главы ведомства. Предлагалось внести изменения в обход парламента: кабинет министров был готов взять на себя ответственность перед законодательным органом за принятие поправок. Такая практика раньше не раз применялась правительством, когда нужно было ускорить принятие новых законов или изменение существующих норм. Госпожа Санду пояснила, что она, взяв на себя ответственность, обеспечит назначение действительно независимого руководителя Генпрокуратуры.

Партия социалистов, а также их фактический лидер президент страны Игорь Додон выступили категорически против изменения правил во время игры. И пошли в атаку на партнеров по правящей коалиции, которая кончилась падением правительства.

Почти сразу после отставки кабинета Санду господин Додон сообщил о готовности сформировать новое правительство: 13 ноября он ждет представителей парламентских фракций на консультации по кандидатуре премьера. По его словам, это должен быть технократ. «Этого кризиса можно было избежать, если бы они обсудили свою инициативу (о назначении генпрокурора.— “Ъ”) с Партией социалистов и президентом. Раньше мы справлялись и находили компромиссы»,— отчитал бывших партнеров президент Додон, пригласив их при этом на переговоры. В прозападном блоке ACUM («Сейчас») заявили, что участвовать в них не станут.

От революции до реставрации

Если в течение трех месяцев парламент не назначит новое правительство, страну ждут досрочные выборы. Но хотя правящая коалиция распалась, этого сценария можно избежать.

Правительство Майи Санду было уволено голосами депутатов-социалистов и парламентариев от Демпартии. Последняя была у власти с 2015 года, но 8 июня оказалась в оппозиции. В этот день в стране был образован альянс политических антагонистов — пророссийской Партии социалистов и проевропейского блока ACUM. В блок входят правые партии «Действие и солидарность» Майи Санду и «Платформа "Достоинство и правда"» Андрея Нэстасе, занимавшего пост главы МВД.

Союз социалистов и ACUM родился не сам по себе. Россия, ЕС и США создавали его для того, чтобы сменить режим одиозного лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Господин Плахотнюк не занимал никаких постов, кроме партийного, что не помешало ему выстроить в стране вертикаль тотальной личной власти. Заявляя о своей исключительно прозападной ориентации, он умудрился испортить отношения с ЕС. Брюссель он не устраивал, поскольку саботировал реформы и создал карманную систему юстиции, в основе которой лежала коррупция.

В отношении России господин Плахотнюк проводил агрессивную политику. Препятствовал ротации российских миротворцев в Приднестровье, обвинял Москву в желании вернуть республику в свою орбиту, а в 2017 году с его подачи персоной нон грата в Молдавии объявили тогдашнего вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, курировавшего в то время отношения с Кишиневом. В Москве в отношении олигарха одно за другим возбуждали уголовные дела: за попытку организации заказного убийства, причастность к схеме вывода из РФ 37 млрд руб. и за контрабанду гашиша.

Подходящий момент для того, чтобы избавиться от Владимира Плахотнюка, представился после парламентских выборов, которые прошли в Молдавии в феврале. Демократы во главе с олигархом не получили большинства, необходимого для формирования правительства, и начали переговоры о коалиции с социалистами. Москва выступила жестко против. Об этом открыто говорил вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный в 2018 году спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией. В июне он летал в Кишинев и рекомендовал поддерживаемым Россией социалистам создать альянс с ACUM.

В консультациях с Майей Санду, Андреем Нэстасе и Игорем Додоном активно участвовали дипломаты России, ЕС и США, поддержавшие в итоге как сам альянс социалистов и ACUM, так и назначение 8 июня премьером страны госпожи Санду. Владимир Плахотнюк был вынужден спешно бежать из страны.

Бескровную июньскую смену власти в Молдавии прозвали «революцией послов». Правда, состав парламента тогда не изменился: демократы по-прежнему располагают там второй по величине фракцией после социалистов — 30 и 36 мест соответственно (еще 26 мест у ACUM, остальные девять мандатов у партии «Шор» и независимых депутатов).

Вместе отправив в отставку правительство Майи Санду, Партия социалистов и Демпартия могут назначить новый кабинет. Молдавские СМИ уже писали, что новое правительство может возглавить нынешний советник президента Ион Кику. Вне зависимости от того, кто станет премьером, ясно, что его кандидатура будет выбрана Игорем Додоном. Таким образом, социалисты, уже контролирующие пост главы государства, спикера парламента и должность мэра Кишинева, получат еще и позицию председателя правительства.

Москву, поддерживающую Игоря Додона с 2014 года, такая ситуация, скорее всего, устраивает. Но переход всей полноты власти в одни руки может разрушить хрупкий геополитический консенсус, который установился в Молдавии в июне. Евросоюз, разблокировавший финансовую помощь республике после назначения Майи Санду премьером, уже назвал отставку ее кабинета «тревожным сигналом для реформ в стране».

Владимир Соловьев