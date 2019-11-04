Рука Москвы взяла Кишинев без помощи России

В Молдавии случилась политическая сенсация. Мэром Кишинева стал левый политик — член исполкома пророссийской Партии социалистов Ион Чебан. Он выиграл благодаря тому, что дистанцировался от собственной партии, не использовал в кампании российский фактор и обещал быть «мэром всех кишиневцев». Тактика, позволившая пророссийским социалистам победить в Кишиневе, может быть распространена на всю страну. В будущем году в республике пройдут выборы главы государства, поэтому контроль над столицей стратегически важен для социалистов и собирающегося переизбраться президента Игоря Додона.

Из социалистов — в специалисты

В молдавской столице и ряде других регионов страны 3 ноября прошел второй тур местных выборов (о результатах первого см. “Ъ-онлайн” за 22.10.19). ЦИК закончил считать голоса 4 ноября и объявил сенсационный результат: в Кишиневе победил социалист Ион Чебан. С результатом 52,39% он опередил конкурента Андрея Нэстасе (47,61%). Последнего выдвинул прозападный блок Acum («Сейчас») — альянс правых партий «Действие и солидарность» и «Платформа "Достоинство и правда"».

За всю историю независимости Молдавии пост столичного мэра еще ни разу не доставался кандидату от левых, традиционно ориентированных на Москву, сил. Избирательные кампании здесь сводились к геополитической повестке. Правые политики обещали сделать Кишинев по-настоящему европейской столицей и призывали не допустить того, чтобы город достался «руке Москвы». До сих пор это работало.

И Андрей Нэстасе пошел проверенным путем. Он агитировал за «европейское будущее» столицы и всей страны, обещал модернизировать город по примеру румынских городов и предупреждал, что, «если не дай бог хозяином Кишинева станет Додон (Ион Чебан — близкий соратник президента Молдавии Игоря Додона.— “Ъ”), потеряна будет вся Молдова».

Ион Чебан применил другую тактику. Он не говорил о геополитике, не апеллировал к поддерживающей социалистов Москве и вообще дистанцировался от родной партии, обещающей сближение с Россией и вступление Молдавии в Таможенный союз.

Кандидат-социалист заявлял, что будет мэром «для всех кишиневцев» и профессионально займется проблемами столицы, страдающей от пробок, плохих дорог и вечного зловония, которое распространяют очистные сооружения.

«Он продвигал себя в первую очередь как профессионал и мэр для всех, без партийной символики»,— сказал “Ъ” соратник господина Чебана по Партии социалистов депутат молдавского парламента Гайк Вартанян. Победу однопартийца он также объясняет контрастом с кампанией его оппонента, «жестко гнувшего геополитическую линию», и «усталостью жителей Кишинева от геополитических войн».

Президент Института стратегических инициатив, бывший заместитель главы МИД Молдавии Андрей Попов называет победу социалистов в Кишиневе «беспрецедентной» и соглашается с тем, что во многом она случилась благодаря новой тактике. «Чебан отмежевывался от партии. Появился на фоне "звездочки" (красная звезда — символ социалистов.— “Ъ”) только после победы»,— сказал эксперт “Ъ”. По его словам, социалисты на этих выборах «обкатали новую технологию и переиграли Acum, который играл по старым правилам».

Кишинев для президента

После завершения местных выборов Молдавия вступает в новый политический цикл. Главные игроки начинают подготовку к президентской избирательной кампании. Первый срок нынешнего главы государства — фактического руководителя пророссийской Партии социалистов Игоря Додона — завершается через год.

В 2016 году господин Додон победил благодаря антизападной риторике и ориентации исключительно на Россию, оказывавшую ему информационную и политическую поддержку. Через год он рассчитывает переизбраться.

На прошлых выборах главной соперницей социалиста Додона была выступающая за интеграцию в ЕС лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Игорь Додон выиграл с перевесом в 67,5 тыс. голосов. Но с тех пор ситуация в стране изменилась. Пророссийские социалисты и проевропейский Acum теперь являются союзниками. В июне при поддержке России и ЕС они создали в парламенте коалицию, добившись отстранения от власти Демпартии во главе с одиозным олигархом Владимиром Плахотнюком (ему пришлось срочно бежать из страны).

Социалисты и Acum назначили новое правительство во главе с Майей Санду и вместе руководят республикой. Но, как показали выборы мэра Кишинева, их соперничество никуда не делось, а на предстоящих президентских выборах вспыхнет с новой силой.

Борьба Игоря Додона и Майи Санду в 2016 году показала, что молдавское общество примерно пополам делится на тех, кто ориентирован на Европу, и тех, кому ближе Россия.

Это значит, что господину Додону снова предстоит схлестнуться с правым прозападным противником.

Acum пока не определился с кандидатом на будущих президентских выборах. Майя Санду ранее говорила, что она участвовать в президентской гонке не собирается. Андрей Нэстасе, по данным “Ъ”, еще недавно не исключал для себя такую возможность. Должность мэра Кишинева могла стать для него плацдармом в борьбе за президентский пост. Победа Иона Чебана этому помешала. Господину Нэстасе придется вернуться в кресло главы МВД, что, впрочем, не исключает его выдвижения в президенты с этой, пусть и менее выигрышной с точки зрения пиара, позиции.

«Нэстасе проиграл и лишил себя шансов серьезно выступить на президентских выборах,— уверен глава кишиневского Института общественных политик Аркадие Барбэрошие.— Теперь Acum должен искать кандидата».

Социалисты, установив контроль над стратегически важной столицей, получили возможность развить свой успех. «Взяв главный приз в виде Кишинева, они стали главными победителями местных выборов. Эта победа может принести новые голоса на выборах президента,— рассуждает Андрей Попов.— Если за год, оставшийся до выборов главы государства, Ион Чебан покажет, что ситуация в столице улучшается, он выбьет козыри из рук тех, кто пугает страну Додоном».

Эксперт указал на то, что Игорь Додон в последнее время приложил немало усилий, чтобы с крайнего левого фланга, где он находился изначально, сместиться в центр, чтобы расширить свою электоральную базу. Эту тенденцию легко отследить по риторике молдавского президента. Он уже не критикует соглашение об ассоциации, подписанное в 2014 году Евросоюзом и Молдавией, говорит о том, что Кишинев должен развивать отношения и с Востоком, и с Западом, и выражает надежду, что в какой-то момент «начнутся переговоры между ЕАЭС и ЕС по созданию большой зоны свободной торговли».

После того как Ион Чебан был избран градоначальником, господин Додон заявил, что новый мэр обязан «стать мэром для всех, невзирая на политические предпочтения», а также «искоренить в мэрии политику и геополитику», чтобы заниматься городскими вопросами в интересах жителей столицы.

Успешная и поддерживаемая Игорем Додоном модель «мэр для всех» с приближением выборов главы государства вполне может трансформироваться в модель «президент для всех».

Владимир Соловьев