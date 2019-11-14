Регионы борются за контент

Ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть» предложила свою версию законопроекта о поставщике контента телеканалов в интернете. Вместо создания уполномоченных организаций она предлагает отрегулировать уже существующие отношения, обязав исключать из интернет-трансляций контент, на который нет онлайн-прав, но сохранять региональные версии эфира. Для операторов такой вариант более приемлем, но вероятность, что его учтут, мала, полагают эксперты.

Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая 195 региональных операторов связи, 7 ноября направила интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву письмо (есть у “Ъ”), в котором предложила альтернативный законопроект о системе интернет-трансляций 20 обязательных общедоступных телеканалов. Ассоциация просит принять меры «для предотвращения разрушения бизнеса операторов кабельного и IPTV». Дмитрий Мариничев подтвердил получение письма и сообщил, что перенаправил его в Совет федерации. «Надеюсь, проект как минимум позволит запустить процесс обсуждения и выработки компромиссного решения»,— отметил он.

12 ноября Госдума в первом чтении приняла проект о едином поставщике телеконтента в интернете, внесенный председателем комитета по информполитике Леонидом Левиным и его заместителем Сергеем Боярским. «К нам поступают замечания и предложения ассоциаций, мы будем их учитывать при подготовке документа ко второму чтению»,— заявил “Ъ” господин Левин. В частности, сообщал “Ъ” 8 ноября, проект предполагается дополнить нормой о том, что в качестве поставщика телеконтента может быть выбрано несколько организаций. Помимо основанной «Национальной Медиа Группой» (НМГ) «Витрины ТВ» на этот статус намерено претендовать ФГУП «Государственная телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Предложения «Ростелесети» не предполагают создания единого посредника между телеканалами и операторами, но предлагают изменить регулирование уже существующих отношений. В частности, предлагается обязать вещателей заменять в интернете контент, на распространение которого онлайн у них нет прав, и уведомлять об этом зрителей. Также предлагается распространять в интернете все версии телеканала для разных часовых поясов. В «Витрине ТВ» и НМГ отказались от комментариев по поводу предложений «Ростелесети», в РТРС на запрос “Ъ” не ответили.

Альтернативный проект выглядит более приемлемым, поскольку не навязывает операторам стороннее техническое решение, заявил “Ъ” представитель «Триколора». Предложения «Ростелесети» «в большей степени отвечают интересам государства, граждан и сложившейся бизнес-практики», согласен представитель МТС. «Они позволяют реализовать заявленные цели — обеспечение единого информационного пространства и контроль качества трансляций в интернете. При этом они подразумевают возможность применения уже отлаженных механизмов технического взаимодействия и учитывают возможности и интересы региональных операторов и вещателей»,— поясняет он.

В «МегаФоне» отметили, что также считают правильным предоставить рынку возможность самостоятельно определять порядок получения сигнала — от вещателя или через уполномоченные организации. «Контент должен предоставляться единообразно вне зависимости от того, как пользователь смотрит ТВ — в интернете или через эфирное вещание. Недопустима дискриминация пользователей в зависимости от используемого оборудования»,— заявил представитель компании.

Поправка об обязанности предоставить доступ ко всем региональным версиям «крайне важна», уверен гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Представьте, что житель Владивостока хочет посмотреть куранты в новогоднюю ночь, но находит только московскую версию, по которой они будут только через шесть часов»,— поясняет он. Впрочем, скептичен он, с учетом развития ситуации законопроект «Ростелесети» «в лучшем случае примут к сведению».

Валерия Лебедева