Поставщикам ТВ-контента разрешат конкуренцию

Законопроект о создании в России единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете доработают до компромиссного варианта. Предполагается, что в качестве таких поставщиков может быть выбрано сразу несколько организаций. Составить конкуренцию «Витрине ТВ» в этом статусе уже намерен ФГУП «Государственная телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Интернет-вещатели такой вариант считают приемлемым.

Комитет Госдумы по информационной политике 7 ноября рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поставщике контента 20 общедоступных телеканалов для интернет-площадок с условием доработки ко второму чтению. В частности, предлагается закрепить положения, уточняющие количество организаций, которые могут стать поставщиками контента, и критерии их отбора, следует из заключения комитета. При этом федеральные каналы смогут продолжать вещать на своих сайтах, зарегистрированных как СМИ, самостоятельно. «Мы учли замечания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и для сохранения конкуренции предложили доработать проект»,— подтвердил “Ъ” глава комитета Леонид Левин. Кроме того, по его словам, для получения статуса поставщика контента потребуется иметь договоры с вещателями не менее трети обязательных общедоступных телеканалов, а не двух третей, как предполагалось ранее. Согласно проекту, официальный поставщик телеконтента для интернет-площадок должен появиться в России с 2020 года.

Ранее законопроект о создании единого поставщика был одобрен правительством. Отрицательные отзывы на него давали Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть», «Первый канал», «Триколор», «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и «Яндекс». ФАС сообщала, что «концептуально не поддерживает законопроект», а в письме Минкомсвязи подчеркивала, что считает «крайне опасным» исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений. На вопрос, поменяется ли позиция ФАС, в ведомстве напрямую не ответили. «Уполномоченная организация должна быть определена в порядке, установленном Роскомнадзором, и он должен быть прозрачным и недискриминационным, позволяющим участвовать в отборе всем заинтересованным лицам»,— сказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Еще до внесения законопроекта единого оператора предлагала создать «Национальная Медиа Группа». Основанная ею в 2017 году онлайн-платформа «Витрина ТВ» заявляла, что планирует подать заявку на будущий конкурс. Претендовать на статус поставщика ТВ-контента также может РТРС, сообщил “Ъ” первый заместитель гендиректора этого ФГУПа Виктор Пинчук. РТРС сейчас распространяет каналы первого и второго мультиплекса в цифровом формате в эфире. «В случае принятия закона о трансляции сигнала в интернете наше предприятие будет обсуждать возможные варианты взаимодействия, включая предоставление услуг стримингового вещания телеканалов первого и второго мультиплексов»,— заявил он. «Витрина ТВ» готова как конкурировать, так и сотрудничать с РТРС, сообщил ее представитель.

Операторы ТВ сами предложили вариант с РТРС, главное, чтобы не было требования о едином поставщике, сообщил вице-президент АКТР Михаил Силин. «Для нас предпочтительнее, чтобы в роли уполномоченной организации выступала государственная структура, а не имеющий свои бизнес-интересы участник рынка, который получит рычаги воздействия на отрасль»,— сообщил представитель «Триколора». Вариант РТРС как уполномоченной организации представляется более предпочтительным, чем выбор частной платформы, согласны в МТС.

РТРС как базовый поставщик сигнала — лучшее решение, считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Возможно, депутаты предложили конкурсный механизм ради большей прозрачности процедуры, но в данном случае я бы предложил четко вписать РТРС в исполнители проекта»,— отмечает он. В противном случае, считает эксперт, «резко возрастает риск сокращения охвата федеральных каналов в интернете, деградации единого информационного пространства и общего ухудшения качества».

Юлия Тишина, Валерия Лебедева