В малых городах ТВ смотрят больше

Россияне тратят на просмотр телевизора в среднем три часа 29 минут в сутки, подсчитали в Mediascope. При этом в малых населенных пунктах ТВ смотрят на 36 минут в день больше по сравнению с крупными городами.

Исследовательская компания Mediascope представила первые данные о домашнем телепросмотре по всей России, включая малые города и сельские населенные пункты. Согласно этим данным, с 1 августа по 30 сентября жители всей страны смотрели дома телевизор в среднем 3 часа 29 минут в сутки. Около 64% жителей России в возрасте от четырех лет ежедневно включают телевизор, в городах с населением от 100 тыс. человек это делают 61% жителей, в малых городах и сельских населенных пунктах — 67%, говорится в исследовании.

При этом, по данным Mediascope, в малых населенных пунктах ТВ смотрят больше по сравнению с крупными городами: 3 часа 47 минут против 3 часов 11 минут соответственно. Максимальная разница между средним временем просмотра в малых населенных пунктах и крупных городах наблюдается среди детей и молодых зрителей.

У жителей малых городов и сел меньше телевизоров, чем в крупных городах: в селах примерно половина населения пользуется только одним телевизором. При этом в малых населенных пунктах гораздо выше проникновение спутникового приема: если в крупных городах спутниковая тарелка есть только в 9% домохозяйств, то в малых — в 28%, посчитали в компании. В сельских населенных пунктах, по данным Mediascope, спутниковое ТВ есть в половине домохозяйств.

Ранее с 1 августа Mediascope начала поставлять участникам рынка объединенные данные о телесмотрении в городе и на дачах, рассчитывая на увеличение общей телеаудитории. Сейчас в телеизмерениях Mediascope участвуют около 7,8 тыс. домохозяйств, уточняют в компании. На домашнюю панель в городах с населением от 100 тыс. человек приходится около 5,6 тыс. домохозяйств, в измерении дачного просмотра участвуют 1,2 тыс. дач, домашняя панель в населенных пунктах размером менее 100 тыс. человек составляет 1 тыс. домохозяйств. За последние три года совокупный размер телевизионной панели Mediascope увеличился практически в полтора раза, говорят в компании.

Затраты рекламодателей на рекламу на телевидении в России в первом полугодии 2019 года упали на 9%, до 81–82 млрд руб., сообщала ранее Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Такого падения не было с 2015 года, когда за первое полугодие рынок телерекламы упал на 22%, а в целом за год — на 14%. Рынок рекламы в целом, по данным АКАР, показал в первом полугодии рост на 3%, его объем составил 227 млрд руб. за вычетом НДС. При этом доля затрат рекламодателей на телевизионную рекламу среди всех рекламных расходов снизилась с 41,5% по итогам первой половины 2018-го до 36% по итогам первого полугодия 2019 года.

Валерия Лебедева