Предприниматели получат по взносу

Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей. Несмотря на рост ставок на 3–11% в год, представители малого бизнеса соглашаются с его необходимостью, но полагают, что многие ИП начнут переходить в категорию самозанятых.

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей. Речь идет о фиксированных взносах, которые ИП платят «за себя». К этой же категории плательщиков относятся адвокаты, медиаторы, нотариусы частной практики, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные.

Согласно ст. 430 Налогового кодекса в 2019 году при доходе до 300 тыс. руб. они платят фиксированные взносы в 36,2 тыс. руб. (из них на пенсионное страхование — 29,4 тыс., на медицинское — 6,9 тыс. руб.). Свыше этого порога дохода возникает еще дополнительный пенсионный платеж в размере 1% от суммы превышения. Ставки взносов в соцфонды на 2020 год составят 32,4 тыс. руб. и 8,4 тыс. руб. соответственно. Далее ставки кодексом пока не установлены.

Минфин предлагает установить тарифы сразу на четыре года.

На 2021-й — 36,5 тыс. руб. на пенсионное и 8,8 тыс.— на медицинское страхование (рост на 11% и 4,4% соответственно). На 2022 год — 40,4 тыс. руб. и 9,1 тыс. руб. (10% и 3%). В последующие два года рост составит 6% (до 43 тыс. руб. и 45,9 тыс.) для взносов в ПФР и 4% (до 9,5 тыс. и 9,9 тыс. руб.) — для системы ОМС.

Авторы законопроекта со ссылкой на данные ФНС сообщают, что рост ставок затронет 4,6 млн предпринимателей и обеспечит поступление в Пенсионный фонд и ФОМС почти 1 трлн руб. за четыре года. «Ставки по отношению к действующим увеличиваются с учетом прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития»,— дают обоснование новым ставкам авторы проекта.

В «Опоре России» считают, что в условиях сокращения потребительского спроса и снижения покупательной способности населения было бы логично индексировать ставки по взносам на уровень инфляции.

«Хотя сумма взносов невысокая, для многих и такое повышение станет поводом задуматься о поиске более комфортного налогового режима»,— сказал “Ъ” вице-президент объединения Владислав Корочкин. Таким решением может стать регистрация в качестве самозанятых — предусмотренный для них налог на профессиональный доход составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.

В «Деловой России» согласны с тем, что из-за повышения ставок многие могут перейти на этот режим. Там указывают, что предпринимательская активность в последнее время снижается. Впрочем, в условиях нехватки средств в фондах в организации называют повышение ставок вынужденной мерой. «Денег в здравоохранении не хватает, поэтому власти увеличивают поступления»,— сказал “Ъ” член Генсовета организации Муслим Муслимов.

Напомним, что страховые взносы — весьма чувствительная тема для бизнеса: в 2013 году из-за двукратного роста фиксированного платежа ИП массово снимались c регистрации и их число резко сократилось. Из-за опасений повторения ситуации в 2018 году льготы по страховым платежам для неторгового малого бизнеса и некоммерческих и благотворительных организаций были продлены (см. “Ъ” от 6 июля 2018 года).

Диана Галиева