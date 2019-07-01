«Упрощенку» упрощают до процента

Правительство в ближайшее время обсудит и, видимо, примет поправки к законодательству, вводящие новый принцип уплаты страховых взносов в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей (ИП). Схема «1% с разницы доходов и расходов» выгодна некрупным ИП и менее невыгодна крупным. Она в целом соответствует судебной практике, определенной позицией Верховного суда в 2017 году.

Серия совещаний по реализации нацпроектов, которую проводит в субъектах РФ первый вице-премьер Антон Силуанов, изначально была нацелена на доведение до региональных властей идеологии федерального центра: все необходимые ресурсы у Минфина есть, и доступ к ним ограничен скоростью разворачивания региональных инициатив по «приземлению» нацпроектов в конкретных субъектах. Однако, как показало совещание в Новокузнецке 19 июня по реализации нацпроектов по производительности труда, поддержке предпринимательства и экспорту, региональным властям также удается донести до Минфина отдельные потребности, требующие уточнения федерального регулирования.

По итогам этого совещания господин Силуанов дал поручения Минфину, ФНС, Минтруду и АО «Российский экспортный центр» «внести предложения… о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, по формуле 1% от суммы "доходы — расходы"». Как сообщили в Минфине в пятницу на запрос “Ъ”, Минфин уже подготовил предложение об изменении порядка исчисления страховых взносов ИП на УСН и направил его в правительство. «Данное предложение планируется включить в проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2020–2022 годов"»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

С 2019 года ИП платят в ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования фиксированную выплату (она определяется на каждый год и формирует минимальную сумму пенсионных накоплений, необходимую для формирования пенсионных прав таких лиц, поясняет Минфин, сейчас выплата составляет 29,3 тыс. руб). ИП с доходом выше 300 тыс. руб., кроме этого, уплачивают дополнительно 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб., но в совокупности не более 234,8 тыс. руб. Взнос на обязательное медицинское страхование (ОМС) в ФОМС для ИП фиксированный и составляет в 2019 году 6,9 тыс. руб.

При этом каждый ИП сам определяет объект налогообложения, применяемый при УСН. Это может быть «доход» либо «доход—расход». «Однако в настоящее время, независимо от выбранного объекта налогообложения, ИП уплачивают страховые взносы в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс. руб. (без вычета из них расходов),— отмечают в Минфине.— Поэтому предлагается взаимоувязать определение объекта обложения страховыми взносами с объектом налогообложения, выбранным при применении УСН. То есть для ИП, которые уплачивают налог при УСН с суммы "доход—расход", страховые взносы будут формировать в размере 1% также с учетом вычета расходов из общей суммы доходов. Это создает более комфортные условия для осуществления деятельности ИП».

По словам Сергея Гебеля, члена генсовета «Деловой России» и управляющего партнера юридической компании «Абвиль», новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы. «Плюс в том, что при небольшом обороте 1% от чистой прибыли будет являться адекватной нагрузкой. Наоборот, при значительных оборотах 1% от прибыли без ограничения верхнего предела суммы страховых взносов повысит эту нагрузку»,— говорит он.

При этом принципиально, что фиксированная часть выплат останется обязательной: обнуление дохода за счет вычета расходов или формирование совокупного убытка не повлечет за собой обнуления страховых взносов. Фиксированный платеж для многих — камень преткновения при отсутствии деятельности: фактически деятельность не ведется, а взносы платить необходимо, и большинство их не платит. Но когда налоговый орган принудительно взыскивает суммы платежа — предприниматели спешно официально прекращают деятельность. «В целом задумка положительная, своевременная для многих с учетом современных реалий, главное в этом случае — какое регулирование будет принято в итоге. Не думаю, что обойдется без хорошей ложки дегтя»,— говорит господин Гебель.

Фактически итоговое предложение Минфина правительству лишь приводит нормы по исчислению страховых взносов в соответствие судебной практике. По словам представителя бизнес-объединения, вопрос о порядке расчета страховых взносов для ИП, применяющих УСН, всегда стоял остро. «Верховный суд на сравнительно непродолжительный период времени поставил своеобразную точку в этом споре: определением от 18.04.2017 №304-КГ16–16937 была подтверждена позиция, по которой предприниматели при определении базы по страховым взносам вправе уменьшать сумму доходов на суммы произведенных расходов (нижний предел суммы уменьшаемых доходов — 300 тыс. руб.). Такой подход выглядел приемлемым для всех»,— резюмирует господин Гебель. Де-факто он и сохранится, если подход Минфина будет поддержан правительством.

Олег Сапожков, Вадим Вислогузов, Анастасия Мануйлова