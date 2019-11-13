Жители Сокола пока побудут без магистрали

В среду в четырех столичных районах должны были пройти слушания проекта новой магистральной дороги, которая пройдет мимо Ходынского поля. Проект разработан по заказу торгового комплекса «Авиапарк». Наибольший протест проект вызвал у жителей района Сокол: их беспокоит новая неудобная организация движения, увеличение транзитного трафика и угроза вырубки парка «Березовая роща». Столичные власти утверждают, что дорога строится для удобства горожан и болельщиков, посещающих стадион ЦСКА. За 3,5 часа до начала слушаний мэрия Москвы их внезапно отменила: проект отправили на доработку «в связи с поступлением многочисленных обращений граждан».

Откуда взялся проект

Вынесенный на обсуждение районов Сокол, Аэропорт, Беговой, Хорошевский «проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети в северной части Ходынского поля» (.pdf) разработан институтом Генплана Москвы по заказу АО «Торгово-выставочный комплекс (ТВК) "Авиапарк"».

Планируется масштабное строительство: от улицы Маршала Шапошникова до улицы Зорге создается новая городская магистраль 2-го класса для подвоза пассажиров к станции МЦК «Зорге», на базе которой создадут транспортно-пересадочный узел.

В состав магистральной улицы войдет улица Авиаконструктора Микояна (сохранится шесть полос, построят внеуличные переходы), 3-я Песчаная улица (ее расширят с двух до шести полос, озеленительную полосу между проезжими частями уберут) и два новых двухполосных проезда, которые появятся между улицами Куусинена и Зорге вместо существующего пешеходного прохода.

Круговое движение на Песчаной площади станет двухсторонним.

Улица Зорге также будет расширена с двух до четырех полос.

Участок улицы Генерала Сандалова также получит четыре полосы, с нее можно будет пересечь Ленинградское шоссе напрямую и попасть на улицу Серегина в район Аэропорт.

Ходынский бульвар станет пешеходным.

В Москомархитектуре “Ъ” пояснили, что проект необходим для «улучшения транспортного обслуживания населения», а также для удобства движения болельщиков к стадиону ЦСКА или от него.

Полный ответ Москомархитектуры для “Ъ” В первую очередь, реализация проекта улучшит транспортное обслуживание общественных и жилых комплексов северной части Ходынского поля, кроме того, жители смогут добраться до станций «ЦСКА» (БКЛ) и «Зорге» (МЦК) на наземном общественном транспорте. Таким образом, время в пути по вновь сформированной улично-дорожной сети для жителей районов Сокол и Хорошевский сократится до десяти минут. Появление новых остановок повлекло за собой изменение схемы пешеходных переходов через 3-ю Песчаную улицу, но по факту они никуда не исчезают. Стоит отметить, что существующие переходы через улицу (два из четырех) соединяют выходы стадиона ЦСКА «ВЭБ Арена» с кварталом №31 района Сокол, что, по мнению самих жителей квартала, провоцирует движение болельщиков после окончания матчей до станции метро «Сокол» через дворы (по кратчайшему пути). Во время публичных слушаний мы надеемся получить от жителей дополнительные сведения, которые позволят выбрать наилучшее месторасположение переходов, чтобы сделать их удобнее и безопаснее (например, возле школы проложить подземный переход). Кроме того, проектом предлагается сделать Ходынский бульвар пешеходным. Данное решение значительно облегчит жизнь местным жителям и футбольным болельщикам (а это порядка 30 тыс. человек), которые смогут значительно быстрее добраться от стадиона ЦСКА к станциям «ЦСКА» (БКЛ) и «Зорге» (МЦК), не мешая жильцам близлежащих кварталов,— сейчас фанаты идут к метро через дворы и зачастую там задерживаются. Также в рамках проекта планируется расширение 3-й Песчаной улицы за счет разделительной озелененной полосы. Стоит отметить, что деревья, которые высажены в этой полосе, нарушают технические условия эксплуатации, поскольку здесь размещаются инженерные сети. Существующие полосы остаются в прежнем виде, сужение тротуаров и приближение к жилой застройке и к парку «Березовая роща» не предусмотрены. Необходимость расширения проезжей части до трех полос в каждом направлении обусловлена несоответствием ширины проезжей части на участке между улицами Авиаконструктора Микояна и улицами Куусинена—Новопесчаной, а также необходимостью ликвидации эффекта «бутылочного горлышка». Что касается левого поворота с 3-й Песчаной улицы на улицу Куусинена, то он и сегодня выполняется с перепробегом вокруг Песчаной площади, а будет выполняться по петле до улицы Зорге.

В ЦСКА от комментариев отказались. На встрече с Институтом Генплана жители спрашивали, будет ли перекрываться движение по новой магистрали во время матчей (3-я Песчаная улица перекрывается несколько раз в месяц), но ответа не получили.

Интерес жителей привлекло участие ТВК «Авиапарка» в качестве заказчика проекта. В пресс-службе комплекса “Ъ” рассказали, что компания еще в 2016 году обратилась в Институт Генплана с просьбой включить в улично-дорожную сеть три проезда — вдоль взлетно-посадочной полосы и между торговым центром и двумя ЖК «Лайнер». Необходимый проект планировки заказали в Москомархитектуре, однако, подчеркнули в «Авиапарке», проводить масштабную реконструкцию улиц всего района компания не просила. «Мы довольны посещаемостью ТЦ и на данный момент больше заняты совершенствованием внутренних сервисов для посетителей,— заявили в компании.— Мы видим все конструктивные комментарии горожан в социальных сетях. Местные жители — наши основные посетители, и нам важно, чтобы с ними был выстроен диалог».

«Продление дороги до станции МЦК "Зорге" для "Авиапарка" в принципе не нужно, это нужно городу,— пояснила в интервью “Ъ FM” заместитель руководителя НПО транспорта и дорог Института Генплана Татьяна Сигаева.— Поэтому сказать, что у нас есть заказчик в лице "Авиапарка", это не совсем верно». «Реализация этого проекта — хороший пример взаимодействия инвестора и города, это обычная практика в Москве,— пояснили “Ъ” в Москомархитектуре.— Город привлекает инвесторские средства, за счет чего жители получают более качественный проект. Фактически основная финансовая нагрузка ложится на ТВК "Авиапарк", а город прорабатывает транспортную схему. Строительство улично-дорожной сети всегда осуществляется за счет городского бюджета».

Что не устраивает жителей

Проект вызвал серьезный протест жителей еще до слушаний — строительство активно обсуждается несколько месяцев в соцсетях. Помимо планируемой масштабной стройки, которая затронет весь район, жители обеспокоены изменением границ парка «Березовая роща», который является объектом культурного наследия: горожане опасаются вырубки деревьев. В мэрии Москвы подтвердили, что границы парка будут «скорректированы», но сам парк пообещали не трогать и деревья не рубить. Речь идет об «устранении юридической неточности», в результате которой часть дороги оказалась в границах природного комплекса, пояснил главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн одному из телеканалов. Кроме того, целый квартал за 3-й Песчаной улице, по сути, теряет прямой доступ к парку — все переходы через улицу (которая станет магистралью) уберут, а окна домов будет выходить на новую шумную автодорогу. Местных автомобилистов, в свою очередь, не устраивает будущая организация дорожного движения: чтобы попасть, к примеру, со 2-й Песчаной улицы к «Авиапарку», нужно будет совершить значительный перепробег через новую магистраль и разворотную петлю в районе станции «Зорге» МЦК.

Согласовывался ли новый проект с департаментом транспорта? В пресс-службе Москомархитектуры “Ъ” заявили, что на проектные материалы «получено согласование» департамента транспорта Москвы. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы “Ъ” заявили: «транспортный комплекс не участвует в их согласовании». «Нами будут рассматриваться проекты организации дорожного движения на межведомственной комиссии, в настоящее время проект на рассмотрение не поступал. Он разрабатывается после утверждения проекта планировки территории»,— рассказали в ЦОДД.

Еще одно опасение жителей связано с особенностями местных грунтов, которые могут не выдержать усиленных нагрузок и перекладки коммуникаций. Исторические названия многих улиц по этой причине связаны со словом «песок» (Новопесчаная улица, Песчаный переулок и т. д.).

«Если этот проект совершится, то наш район фактически будет уничтожен,— считает один из жителей Сокола Тимур Садеков.— Эта трасса просто превратит его в зону экологического бедствия».

В соцсетях также обсуждается версия жителей о том, что в перспективе новая магистральная улица будет продлена от МЦК на запад — через эстакаду на улицу Берзарина, до улицы Народного Ополчения и дальше до Живописной улицы, затем в тоннель и далее на север до улицы Свободы. Эту версию косвенно подтвердил и один из проектировщиков на встрече с жителями, поясняя, что это предусмотрено «структурой Генплана». На официальных картах Генплана Москвы перспективная дорога (по сути — дублер Волоколамского шоссе и Ленинградского проспекта) также видна — ее планируется в итоге присоединить к ТТК.

В пресс-службе Москомархитектуры заверили “Ъ”, что «работа над таким проектом не ведется». Часть жителей выдвигают версии, что новая дорога строится исключительно в интересах жителей новых ЖК, расположенных вдоль перспективной магистрали.

Накануне публичных слушаний в Москомархитектуре “Ъ” заявили, что «ждут конструктивных предложений и замечания, чтобы скорректировать проект с учетом пожеланий жителей».

«Мы надеемся получить от жителей дополнительные сведения, которые позволят выбрать наилучшее месторасположение переходов, чтобы сделать их удобнее и безопаснее»,— добавили в ведомстве.

Слушания должны были пройти в 19:00 13 ноября в разных округах Москвы, однако в 15:23 на сайте префектуры САО появилось сообщение. «В связи с поступлением многочисленных обращений граждан, принято решение вернуть проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети в северной части Ходынского поля на дальнейшее рассмотрение в комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы для доработки». О датах проведения процедуры публичных слушаний по данному проекту будет сообщено позже.

Чего ждать жителям

Протест жителей столичного региона против разного рода дорожного строительства — распространенный случай для последних десяти лет интенсивного развития транспортной инфраструктуры. Один из самых крупных протестов развернулся в 2010 году против вырубки Химкинского леса для прокладки трассы М11 в Подмосковье, но дорогу в результате все равно построили. В 2012 году в Москве жители районов Крылатское, Щукино, Хорошево-Мневники, Кунцево и Коптево протестовали против строительства участка северо-западной хорды, которая все равно появилась. В 2018 году население Московской области пыталось остановить в суде строительство платной трассы Виноградово—Болтино—Тарасовка, но этого сделать пока не удалось, проект уже реализуется. В апреле 2019 года жители возмущались планами по расширению Кантемировской улицы, в августе — планами по строительству юго-восточной хорды. Однако и от этих проектов власти не отказались.

Иван Буранов