Юго-Восточная хорда прошла через трения

На слушаниях в Общественной палате РФ был резко раскритикован проект строительства Юго-Восточной хорды в Москве. Столичные жители и общественники сочли, что проходящая через Бутово новая трасса превратит район в «транзитный узел», возмутились, что в Битце из-за нее придется сносить десятки домов, а прокладку хорды в Сабурово рядом с «радиоактивным могильником» сочли «преступлением и безумием». Проектировщики парировали, что хорда служит для связи районов города, а не для транзита, резко менять ее маршрут не позволяет генплан, но признали тему с могильником «огромной», дав понять: власти проведут дополнительные экспертизы.

Слушания о строительстве Юго-Восточной хорды (новая 36-километровая трасса через десять районов Москвы между шоссе Энтузиастов и магистралью Солнцево—Бутово; строительство начнется в 2020 году) провела комиссия Общественной палаты РФ по территориальному развитию. Ее зампред Светлана Разворотнева признала, что трасса выступает «мощным источником социального напряжения», чего не было при строительстве других хорд. «Люди жалуются, что не могут донести позицию до властей»,— сказала она, добавив, что проведенные в некоторых районах публичные слушания по теме «были не совсем корректными». Житель Москворечья-Сабурово Дмитрий Сараев охарактеризовал их жестче: «Профанация с массовкой, куда не пускали жителей. С этого и начался наш протест».

Перечисление претензий к трассе заняло больше полутора часов. Житель Бутово Алексей Фролов сказал, что в его районе живет 305 тыс. человек, под их окнами фактически пойдет «дублер МКАД», превращающий спальное Бутово в «транзитный узел». «Это повод для митингов»,— пригрозил он. Обитатель Битцы Александр Матчев сказал, что хорда пойдет даже не под окнами, а через поселок, что предполагает снос «трети строений — до двух десятков домов». Господин Матчев опасается, что стройка приведет к сносу местной церкви и кладбища, недоумевая, почему трассу нельзя было пустить в обход через соседние промзоны. Его поддержала госпожа Разворотнева, назвавшая ситуацию с Битцей «крайне странной», вспомнив о ст. 49 Земельного кодекса РФ, по которому изъятие участков возможно «лишь при отсутствии других возможных вариантов строительства».

Основные нарекания вызвал участок хорды у Московского завода полиметаллов недалеко от парка «Коломенское». Как уже сообщал “Ъ”, мостовой переход трассы пройдет вблизи склона с отходами радиоактивного урана и тория: экологи опасаются, что в ходе стройки тяжелая техника разнесет по округе пыль, способную спровоцировать онкологические заболевания (см. “Ъ” от 11 июля). «Место реально опасное. Но складывается ощущение, что власти не знают проблему либо ее скрывают»,— сказал господин Сараев, назвав прокладку хорды здесь «безумием» и предложив проект отменить. Представитель Российского социально-экологического союза Андрей Жаровский сказал, что данные о загрязненном склоне «из года в год» фигурируют в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Москве». «Хорду там может строить лишь волшебник, не касающийся грунта. Иначе любое воздействие техники приведет к возникновению оползней»,— добавил господин Жаровский. Такую стройку он считает «преступлением». Представитель «Гринписа России» Константин Фомин сослался на замеры химфака МГУ о двенадцатикратном превышении норм, по которым склон можно считать местом хранения радиоактивных отходов. Житель Москворечья-Сабурово Жан Хачатуров обещал бороться «за здоровье детей» в судах и на митингах.

За всех чиновников пришлось отдуваться проектировщикам. Так, главный инженер НИиПИ градостроительства Московской области Алексей Долганов лишь обещал собрать предложения жителей Битцы и обсудить их с Москомархитектурой в сентябре. «Хорда — не дублер МКАД, не транзитная трасса, а магистральная улица общегородского значения для связи районов»,— сказал в свою очередь главный инженер института генплана Москвы Михаил Крестмейн. Снос кладбища и церкви в Битце он назвал «обманом», но уточнил, что в поселке все же уберут десять строений. При этом проектировщик подчеркнул, что минимальное расстояние от домов до «улицы общегородского значения» не оговаривается нормативами. «На Ленинском проспекте дома могут стоять и на красной линии»,— добавил он, дав понять, что жители могут рассчитывать разве что на шумозащитные экраны. В итоге лишь «тему с могильником» господин Крестмейн назвал «огромной», но заверил, что при подготовке проекта проводились исследования мест бурения и установки опор мостового перехода: «Никакой радиации там нет». Впрочем, он дал понять, что власти будут проводить дополнительные изыскания. Наконец, резко менять маршрут хорды не позволяет закон о генплане, «который институт под страхом смерти не может нарушать». Последняя реплика вызвала оживление в зале: один из участников слушаний вспомнил, что мостовой переход хорды у могильника спроектирован в землеотводе железной дороги.

Александр Воронов