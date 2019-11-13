Магистраль пролегла между горожанами и инвесторами Почему жители Сокола выступают против реконструкции дорог в районе Ходынского поля

Реконструкция дорог у Ходынского поля заставила волноваться жителей района Сокол, но не испугала. На публичных слушаниях им представят проект расширения до магистрали 3-й Песчаной улицы. В престижном районе такие планы раскритиковали. Там уверены, что изменения обернутся шумом, пробками и вырубкой части парка «Березовая роща». Какие изменения ждут жителей Сокола? И кто их инициировал? Разбирался Иван Корякин.

Реконструкция дорог в районе Ходынского поля «обеспечит транспортное обслуживание общественных и жилых комплексов, пешеходные связи и подвоз общественным транспортом к станции “ЦСКА”» — так описан проект в официальных документах. По сути, это продление улицы Авиаконструктора Микояна в нынешнем шестиполосном виде до станции МЦК «Зорге» — часть еще придется прорубить сквозь гаражи. Таким образом, 3-я Песчаная, которая напоминает провинциальную улицу с широким зеленым разделителем, станет шестиполосной магистралью. Улица проходит прямо под окнами, и житель Сокола Александр этому не рад: «Будут нарушены санитарные нормы, поскольку изымается парковка, сокращается площадь тротуара. Это все, безусловно, ухудшает жизнь.

Под окнами просто появится бесконечная пробка».

В бумагах указано, что документация была выполнена по заказу акционерного общества «Авиапарк», что еще больше злит местных жителей: они пишут, что проект подготовлен «в интересах коммерческих структур» для повышения посещаемости торгового центра и стадиона «ВЭБ Арена». Сам «Авиапарк» сообщил журналистам, что проект он не инициировал, а лишь просил включить в улично-дорожную сеть три проезда у торгового центра.

В мэрии “Ъ FM” сообщили обратное: в реконструкцию готов инвестировать бизнес, и это все-таки «Авиапарк». Но с большой оговоркой, что проект выгоден всем и в первую очередь жителям, сообщила в эксклюзивном интервью “Ъ FM” заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Татьяна Сигаева: «Кто бы ни был инициатором разработки проекта, все это происходит под эгидой Москомархитектуры, то есть и техническое задание согласовывает комитет.

Происходит сотрудничество города и инвестора.

То есть продление дороги до станции МЦК “Зорге” в принципе нужно городу, а не инвестору “Авиапарку”».

Но даже если это на пользу, то едва ли тех, кто живет в крепких «сталинках» на Песчаных улицах: там архитектурный ансамбль сложился в середине прошлого века в гармонии квартальной застройки и зелени. Район строился по науке, а разрушается по какому-то противоположному принципу, говорит член совета дома №23 по Новопесчаной улице Тимур Садеков: «Это территория, где находится узел разветвления высокотемпературных магистралей, которые снабжают теплом четыре района. Прямо сюда пытаются “впихнуть” эту трассу, а еще запланировали вырубку особо охраняемого парка “Березовые рощи”. Нам фактически подсунули грубую фальсификацию проекта, а не проект».

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Но в Институте Генплана есть чем ответить. Магистраль обещают построить аккуратно, продолжает Татьяна Сигаева: «Мы никаким образом не попадаем на территорию парка “Березовые рощи”. Но в свое время границы были установлены таким образом, что там проходила проезжая часть. Что касается коммуникаций, сегодня в районе лежит теплосеть.

МОЭК согласует расширение внутрь этой дороги.

И мы не будем заходить на территорию парка даже коммуникациями».

Казалось бы, зачем расширять 3-ю Песчаную, если все равно она упрется в МЦК — не для одних же автобусов? Но еще год назад власти говорили о новой дороге, которая свяжет улицу Свободы – она проходит от МКАД до Волоколамки — с выходом на Ленинградский проспект через Ходынское поле. Получится такой полумесяц, изгиб которого придется на Щукино, Сокол и Хорошевский, поэтому жители и постараются не прогнуться.

Реконструкция дорог в районе Ходынского поля грозит выселением и приюту для животных на улице Зорге. Там живут почти 400 собак и 20 кошек.