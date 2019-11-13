«Россия, как и другие страны БРИКС, отвергает диктат и давление, шантаж и угрозы» В Бразилиа открывается саммит БРИКС

В столице Бразилии стартует XI саммит БРИКС. Бразилиа станет площадкой этого неформального форума уже второй раз. В официальной повестке — сотрудничество Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР в сферах экономики и инноваций. Впрочем, президент Владимир Путин затронет и другие вопросы: «расшатывание» Вашингтоном системы контроля над вооружениями и нарушение принципов международного права. По-разному участники встречи смотрят и на ситуацию в Боливии: в России ее считают госпереворотом, а в Бразилии — дорогой «к честным выборам».

Посреди бассейна перед дворцом Итамарати — зданием бразильского Министерства иностранных дел — расположена скульптура «Метеор», символ дипломатических связей между пятью континентами, более чем уместный в дни проведения ежегодного саммита государств-членов БРИКС. В прошлый раз в 2010 году здесь же встречались лидеры форума БРИК, но уже на следующий год к названию форума добавилась одна буква после присоединения ЮАР.

Российскую делегацию из 80 человек возглавляет президент РФ Владимир Путин. Вместе с ним в Бразилию прилетели глава МИД РФ Сергей Лавров и министр энергетики Александр Новак.

Официальная тема саммита, повестку которого традиционно определяет страна-председатель,— «БРИКС: экономический рост в интересах инновационного будущего», что включает обсуждение вопросов технологического, научного сотрудничества и борьбы с транснациональной преступностью. В программе — два пленарных заседания и встречи глав государств с членами делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития. Запланированы и переговоры на полях саммита: Владимир Путин встретится со всеми лидерами БРИКС, кроме своего коллеги из ЮАР Сирила Рамафосы, с которым он уже провел отдельную встречу на сочинском саммите «Россия—Африка».

На повестку дня вынесены и другие актуальные проблемы. Глава российского МИДа Сергей Лавров в своей статье для печатных СМИ стран БРИКС обозначил ряд угроз, стоящих перед членами «пятерки»: введение односторонних экономических санкций, «откровенное злоупотребление» статусом американского доллара и подмена норм международного права правилами, которые изобретаются в «узких компаниях». «Россия, как и другие страны БРИКС, отвергает диктат и давление, шантаж и угрозы, тем более применение силы без санкции СБ ООН,— уверен министр.—Убеждены: любые договоренности по важнейшим вопросам мировой повестки дня должны вырабатываться при максимально широком и равноправном участии всех заинтересованных сторон и опираться на общепризнанные правовые нормы». Традиционно резкой критике Сергей Лавров подверг США. «Целенаправленно расшатывается архитектура контроля над вооружениями,— указал он.— Крайне опасным шагом стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

О том, что эти вопросы будут обсуждаться, в частности, на закрытом пленарном заседании, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Владимир Путин «даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии». И добавил: «Будет говорить, естественно, о необходимости более тесной координации "пятерки" в отстаивании норм международного права».

Такое видение стратегического партнерства едва ли разделяют все участники этой встречи, в частности, президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своей проамериканской позицией. После вступления в должность в начале января его даже окрестили «бразильским Трампом» в силу схожести позиций с президентом США и склонности к эпатажу.

Больше всего разногласий возникает между странами по региональным вопросам, в частности, по вопросу ситуации в Боливии.

Напомним, в Боливии 20 октября прошли президентские выборы, на которых одержал победу президент страны Эво Моралес с отрывом в 10% от своего соперника. Однако после ряда акций протеста и забастовок, а также после обращения вооруженных сил страны с просьбой к господину Моралесу об отставке политик был вынужден покинуть свой пост и искать политическое убежище в Мексике. В Кремле ситуацию охарактеризовали как государственный переворот. Президент Бразилии, напротив, заявил, что переворота не было. Он приветствовал уход Эво Моралеса, который, по его словам, открывает путь к честным выборам.

По сообщениям бразильских СМИ, советники господина Болсонару посоветовали избегать разговоров о Боливии на саммите БРИКС. Тем не менее, по словам Юрия Ушакова, этот вопрос президенты Бразилии и РФ обсуждать все же будут.

В Пекине между тем о ситуации в Боливии высказались менее жестко, чем в Москве. «Китай надеется, что все соответствующие стороны в Боливии смогут мирно устранить разногласия в рамках закона и конституции»,— заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. Осторожные заявления китайской стороны можно воспринимать как попытку дистанцироваться от острых вопросов на фоне отношений, и без того осложнившихся при президенте Болсонару. «Китайцы не покупают в Бразилии, а покупают Бразилию»,— возмущался тот почти год назад, незадолго до вступления в должность. Тем не менее в сентябре КНР предоставила право на экспорт мяса в страну еще 25 бразильским мясокомбинатам, и встреча лидеров двух стран на саммите БРИКС должна стать свидетельством готовности обеих сторон к дальнейшему диалогу.

Марина Коваленко