Посольство России в США направило ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова, обвиненного в хакерстве, сообщается в Facebook дипмиссии. В заявлении посольство требует строго соблюдать действующие двусторонние обязательства.

«В связи с экстрадицией российского гражданина Буркова из Израиля в США (обвиняется в киберпреступлениях) предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном охоты за нашими гражданами по всему миру»,— отмечается в заявлении.

Дипмиссия сообщает, что находится в контакте с родственниками господина Буркова. В ближайшее время сотрудники посольства намерены навестить его в следственном изоляторе в штате Вирджиния.

Напомним, россиянина, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, экстрадировали из Израиля в США. В пятницу, 15 ноября, состоится заседание, на котором будет решаться вопрос об аресте Алексея Буркова. Минюст США сообщил, что ущерб от его деятельности составил $20 млн. За совершенные им преступления ему грозит до 80 лет тюрьмы. Согласно материалам суда, господин Бурков подозревается в том, что руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера дебетовых и кредитных банковских карт. Эти данные он получал путем взлома компьютеров, многие из которых, принадлежали гражданам США.

В МИД России уже заявили, что решение израильской стороны вызывает «крайнее сожаление, и идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран». Три года назад Москва обращалась к Иерусалиму с просьбой экстрадировать Алексея Буркова в Россию, чтобы отдать его под суд на родине.

Напомним, ранее суд приостановил процесс экстрадиции Алексея Буркова после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. Израильские СМИ утверждали, что девушку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на Алексея Буркова. Однако в итоге Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию по экстрадиции россиянина.

О деле Алексея Буркова читайте в материале “Ъ FM” «Израиль нажил слишком много врагов, чтобы портить отношения с русскими».