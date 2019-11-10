Израильский суд отклонил апелляцию россиянина Буркова на решение об экстрадиции

Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил апелляцию россиянина Алексея Буркова, требовавшего отменить решение министра юстиции Израиля Амира Оханы о его экстрадиции в США, сообщает NEWSru.co.il. Господин Охана подписал распоряжение об экстрадиции россиянина в США 30 октября.

О своем намерении обратиться в БАГАЦ с требованием отменить решение господина Оханы ранее заявляла и семья израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. По словам родственников Наамы Иссахар, экстрадиция господина Буркова в США уменьшит шансы на освобождение израильтянки из российской тюрьмы. Однако 5 ноября ее мать Яффа Иссахар попросила отозвать ходатайство о приостановке экстрадиции.

Гражданин РФ Алексей Бурков был задержан в аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу США в декабре 2015 года по обвинению в преступлениях в компьютерной сфере. Три года назад Москва также обратилась к израильтянам с просьбой экстрадировать Алексея Буркова в Россию, с тем чтобы отдать под суд на родине. По данным “Ъ”, здесь он заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 (кража), ст. 183 (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

Подробнее об обвинениях в адрес Алексея Буркова — в материале “Ъ FM”.