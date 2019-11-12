Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, экстрадировали из Израиля в США, сообщила представитель американского Минюста Николь Навас. Россиянина обвиняют в совершении преступлений в сфере кибербезопасности. Сейчас он находится под стражей до решения суда об аресте.

«Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22 мск, уже состоялось.— “Ъ”)»,— сказала госпожа Навас агентству «РИА Новости».

После того, как россиян предстал перед судом США, его оставили под стражей, сообщило позднее агентство. В пятницу,15 ноября, состоится заседание, на котором будет решаться вопрос об аресте Алексея Буркова.

В МИД России уже заявили, что решение израильской стороны вызывает «крайнее сожаление, и идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран». Три года назад Москва обращалась к Иерусалиму с просьбой экстрадировать Алексея Буркова в Россию, чтобы отдать его под суд на родине.

Напомним, ранее суд приостановил процесс экстрадиции Алексея Буркова после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. Израильские СМИ утверждали, что девушку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на Алексея Буркова. Однако в итоге Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию по экстрадиции россиянина.

О деле Алексея Буркова читайте в материале “Ъ FM” «Израиль нажил слишком много врагов, чтобы портить отношения с русскими».