Минюст США оценил ущерб от деятельности россиянина Буркова в $20 млн

Минюст США сообщил, что ущерб от деятельности обвиненного в хакерстве россиянина Алексея Буркова составил $20 млн. За совершенные им преступления ему грозит до 80 лет тюрьмы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Согласно материалам суда, господин Бурков подозревается в том, что руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера дебетовых и кредитных банковских карт. Эти данные он получал путем взлома компьютеров, многие из которых, принадлежали гражданам США.

«Украденные данные кредитных карт, продаваемые через сайт Буркова, привели к мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более $20 млн»,— говорится в пресс-релизе минюста.

Напомним, россиянина, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, экстрадировали из Израиля в США. В пятницу, 15 ноября, состоится заседание, на котором будет решаться вопрос об аресте Алексея Буркова.

В МИД России уже заявили, что решение израильской стороны вызывает «крайнее сожаление, и идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран». Три года назад Москва обращалась к Иерусалиму с просьбой экстрадировать Алексея Буркова в Россию, чтобы отдать его под суд на родине.

Напомним, ранее суд приостановил процесс экстрадиции Алексея Буркова после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. Израильские СМИ утверждали, что девушку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на Алексея Буркова. Однако в итоге Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию по экстрадиции россиянина.

О деле Алексея Буркова читайте в материале “Ъ FM” «Израиль нажил слишком много врагов, чтобы портить отношения с русскими».