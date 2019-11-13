Подшипники равняют в правах

Вслед за отменой форсированного перевода всех грузовых вагонов РФ на кассетные подшипники может быть отменено и предостережение Ространснадзора, который требовал ужесточить контроль за эксплуатацией роликовых. ФАС нашла в этом документе, затрагивавшем не только собственников вагонов, но и ОАО РЖД, предпосылки для дискриминации и создания неравных требований к эксплуатации подшипников разных типов и предлагает отозвать документ. Аналитики считают позицию ФАС взвешенной и полагают, что Ространснадзор теперь может уделить внимание более актуальным проблемам железнодорожной отрасли.

ФАС сочла, что реализация предостережения Ространснадзора от 25 октября, где служба требует разобраться с эксплуатацией на сети роликовых подшипников, срок службы которых истек или вскоре истечет, может привести «к созданию условий для дискриминации и установлению неравных требований к эксплуатации подшипников разных типов и несет коррупционные риски». Об этом сообщается в документе за подписью руководителя ФАС Игоря Артемьева, направленном в правительство 5 ноября (есть у “Ъ”). В ФАС “Ъ” подтвердили подлинность документа.

Предостережение Ространснадзора было выпущено в день публикации приказа Минтранса, санкционирующего массовый переход всех грузовых вагонов РФ с 2021 года на другой тип подшипников — кассетный. Сам переход его оппоненты оценивали в 200–300 млрд руб. дополнительных затрат, а выпуск предостережения — как знак того, что начинается административное давление на эксплуатантов роликовых подшипников, в том числе на ОАО РЖД, поскольку эта мера могла затронуть уже не только грузовые вагоны, но и пассажирские, а также локомотивы, путевую технику и т. д. (см. “Ъ” от 28 октября). В Ространснадзоре, однако, говорили о том, что предостережение носит «исключительно профилактический характер», остановки движения не требует и не стимулирует переход на кассету (см. «Ъ-Онлайн» от 28 октября).

В проекте поручения вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, фактически поставившего крест на ускоренном переходе на кассету (подробнее см. “Ъ” от 1 ноября), изначально планировалось просто поручить Ространснадзору в суточный срок отозвать это предостережение. Однако в утвержденной версии документа этот пункт трансформировался в поручение ФАС до 6 ноября представить свое заключение о наличии в предостережении неравных требований к эксплуатации подшипников разных типов.

В документе ФАС сообщается, что роликовые подшипники не относятся к перечню деталей, информация о которых отражается в информационных системах или паспорте вагона, момент их установки может отличаться от даты изготовления на два года. Выполнение требований по соблюдению назначенного срока их службы, пишет ФАС, на практике труднореализуемо. Предостережение может создать дополнительные административные барьеры для собственников типовых вагонов, оснащающихся роликовыми подшипниками. Как сообщается в документе, ФАС считает целесообразным поручить Минтрансу обеспечить отмену распоряжения. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что документ пока не получали. В Ространснадзоре не ответили на запрос “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что ФАС «на удивление профессионально» с технической стороны подошла к вопросу, подчеркнув невозможность достаточно точно отследить срок службы роликовых подшипников. При этом ФАС не касается проблемы перехода на кассетные подшипники, которая уже утратила актуальность. «Ространснадзор не то чтобы превысил свои полномочия, но явно направил фокус своих усилий не в ту сторону»,— говорит эксперт. Он отмечает, что с учетом низкого риска аварийной опасности и слабой возможности контроля роликовые подшипники не самая актуальная проблема отрасли, которую должна сейчас решать служба.

Наталья Скорлыгина