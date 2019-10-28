Подшипники выкатили поперек железных дорог

В день, когда Минтранс издал приказ об исполнении протокола Совета по железнодорожному транспорту, предписывающий перевод всего грузового парка РФ на кассетные подшипники, Ространснадзор потребовал от ОАО РЖД разобраться с вопросом использования на сети роликовых подшипников с истекающим сроком службы. Это предостережение распространяется в том числе на все локомотивы и пассажирские вагоны (то есть на имущество самого ОАО РЖД), а также на парк сопредельных стран. В результате и участники рынка, и эксперты видят дополнительные риски невывоза грузов и их оттока на автотранспорт.

Форсированная замена на железнодорожной технике РФ роликовых подшипников на кассетные, которая, по решению Совета СНГ по железнодорожному транспорту, должна произойти с 1 января 2021 года, ускорилась и расширила свой охват. Минтранс 25 октября издал приказ о принятии к руководству и исполнению протокола заседания совета, чем дал формальный старт процессу массовой смены подшипников на грузовых вагонах приписки РФ. Владельцы парка, оценивающие убытки в 200–300 млрд руб., выступали резко против, в том числе угрожая перерегистрацией парка в соседние страны, не поддержавшие решение (см. «Ъ-Онлайн» от 23 октября).

Вместе с тем перерегистрация, которую эксперты считали достаточно реалистичной, уже вряд ли поможет: 25 октября из Ространснадзора в ОАО РЖД поступило предостережение за подписью главы управления государственного железнодорожного надзора Александра Косарева, в котором отмечается «угроза безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, обусловленная нарушениями технического регламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава"». Суть в том, что на инфраструктуре используются роликовые подшипники, номинальный срок службы которых (три года) «истек или заканчивается в межремонтный период»: речь идет о подшипниках, выпущенных по сертификатам июля 2015-го — мая 2018 года.

В письме указывается, что безопасность движения обеспечивают владельцы инфраструктур, перевозчики, грузоотправители и другие участники перевозочного процесса, и ОАО РЖД предлагается принять меры по выявлению и приведению в соответствие с требованиями законодательства подвижного состава, укомплектованного перечисленными сериями подшипников. В Ространснадзоре не пояснили, что послужило причиной выпуска предостережения, а также указания партий, произведенных по сертификатам 2018 года, по которым, по логике, нормативный срок службы еще не истек. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что рассмотрят документ «в установленном порядке».

Источник “Ъ” в отрасли пояснил, что, если до сих пор кампания по замене роликовых подшипников касалась только грузовых вагонов, с предписанием Ространснадзора она переходит на всех: роликовыми подшипниками укомплектованы и локомотивы, и пассажирские вагоны, и электрички, и путевая техника.

Таким образом, непосредственно затрагиваются интересы ОАО РЖД, которое ранее подпадало под риски замены лишь в части грузового парка, который подконтролен входящей в холдинг Федеральной грузовой компании (ФГК).

«Действия Минтранса выглядят желанием обогатить владельцев документации и производителей кассетных подшипников из стран НАТО, а также избранных отечественных производителей адаптеров под их установку,— уверяет источник “Ъ” на рынке.— А теперь они нанесут ущерб не только собственникам вагонов и грузовладельцам, но и ОАО РЖД». Ремонт или замена подшипников выполняются при ремонте колесной пары, который в основном выполняет ОАО РЖД. Соответственно, поясняет собеседник “Ъ”, убытки будут перевыставляться монополии, которую «просто завалят многомиллиардными исками». Кроме того, добавляет он, ОАО РЖД понесет прямые убытки и при переоборудовании всего локомотивного парка, пассажирских вагонов, парка ФГК, «Трансконтейнера» и т. д. «Ну, и заодно Минтранс передает большой привет всем коллегам колеи 1520, ведь их вагоны на территории РФ теперь тоже не соответствуют требованиям»,— подчеркивает источник “Ъ”.

Логика надзорных органов не очень понятна, соглашается глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Как аргумент в пользу замены на кассетные подшипники это предписание может сыграть роль, однако с точки зрения безопасности выпадает из логики предыдущих: в отличие от запретов эксплуатации серий крупного вагонного литья, ему не предшествовали крупные аварии с изломом боковых рам, и ситуация с подшипниками не выглядит критической и требующей столь жестких мер, замечает эксперт.

Более того, отмечает господин Бурмистров, в напряженной ситуации с погрузкой подобное решение создает дополнительное давление на погрузочный ресурс, особенно в преддверии традиционных для зимы проблем со смерзанием угля, и создается дополнительный риск невывоза грузов или их оттока на автотранспорт. В результате оно выглядит крайне несвоевременным и снижает воспринимаемый клиентами уровень надежности железнодорожного транспорта, подрывая работу ОАО РЖД по возврату грузов в сегмент, полагает эксперт. Перебоев с пассажирским движением, уверен он, железнодорожники не допустят, бросив на решение проблемы все ресурсы.

Наталья Скорлыгина