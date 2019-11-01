Подшипники провернулись обратно

Решение о замене подшипников на грузовых вагонах с роликовых на кассетные отменено с той же внезапностью, с которой было принято. Вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак, как и предполагал “Ъ”, выступили против, а по итогам совещания 31 октября поручили Минтрансу в течение суток отозвать приказ, вводящий переход на кассетные подшипники. Также инициирован процесс отмены решения на уровне Совета по железнодорожному транспорту, принявшего его 16 октября. По мнению аналитиков, в отношении Минтранса могут «последовать оргвыводы», а отмена решения — хороший знак для отрасли.

Вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак 31 октября провели совещание, посвященное переводу с 2021 года всех грузовых вагонов РФ на кассетные подшипники вместо роликовых, которые установлены сегодня на 90% парка. По итогам Минтрансу было дано поручение в суточный срок признать утратившим силу приказ министерства от 25 октября о принятии к руководству и исполнению итогов 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств—участников Содружества, объединяющего страны с шириной колеи 1520 мм, в части обязательного монтажа подшипников кассетного типа.

Эту информацию “Ъ” подтвердили представители Максима Акимова и Дмитрия Козака. «Переход на любые технологические новации для частных владельцев вагонного парка и производителей подшипников может носить только рекомендательный и поэтапный характер,— отметил представитель господина Козака Илья Джус.— Это вопрос коммерческой целесообразности и бизнес-моделей самих компаний».

В сентябре комиссии совета, а в октябре и сам совет одобрили введение обязательного требования об установке с 2021 года на всех грузовых вагонах РФ кассетных подшипников при капремонте с заменой колесной пары (см. “Ъ” от 10 и 13 сентября и от 16 октября). Владельцы подвижного состава были резко против, оценивая свои затраты от этой меры, обоснованность которой они отрицали, в 200–300 млрд руб.

В конце октября они обратились с открытым письмом к первому вице-премьеру Антону Силуанову, Дмитрию Козаку и Максиму Акимову с протестом против этого решения и уведомлением, что в случае его принятия перерегистрируют вагоны в соседние железнодорожные администрации (см. “Ъ” от 23 октября).

Вице-премьеры назначили совещание на 31 октября и, по информации “Ъ”, имели намерение отменить решение о переходе в силу его непрозрачности и слабой аргументированности (см. “Ъ” от 29 октября). Так и оказалось. Помимо отмены приказа Минтранса, министерству и ОАО РЖД поручено обеспечить внесение в повестку очередного заседания Совета по железнодорожному транспорту вопроса об отмене извещения об изменении руководящего документа по ремонту, где содержится норма о переходе на кассетные подшипники, и принятие соответствующего решения. Минтрансу и ОАО РЖД также поручено максимум за год провести испытания поведения кассетных подшипников при установке их на типовую тележку и сопоставить с роликовыми, публично обсудить результаты с ведомствами и отраслевыми ассоциациями, а при выявлении относительных преимуществ — представить в правительство предложения по стимулированию их использования «посредством применения мер тарифного регулирования, исключив удорожание стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом». В ОАО РЖД отказались от комментариев.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что, если бы решение по замене типа подшипников было принято, по степени воздействия на отрасль оно бы не уступало решению о массовом списании старого парка, принятому в конце 2015 года.

Однако запрет продления срока действия старых вагонов был согласован на всех уровнях, тогда как решение о переводе на кассетные подшипники — хотя по сути своей содержало здравую меру — ни по срокам, ни по качеству обсуждения с рынком не было адекватным и не получило должного согласования с вышестоящими инстанциями. Теперь, полагает господин Бурмистров, в отношении Минтранса могут последовать оргвыводы. По его мнению, отмена решения — очень хороший знак для рынка, сигнализирующий о готовности властей признавать ошибку, принимать на ее счет четкие меры и определять ответственного. «Жаль, что его уже успели согласовать на межгосударственном уровне, и теперь потребуется развернуть вспять и этот процесс»,— отмечает господин Бурмистров.

Наталья Скорлыгина