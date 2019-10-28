Ространснадзор не требует немедленной остановки железнодорожной техники

Ространснадзор пояснил, что его предостережение от 25 октября об угрозе безопасности движения, создаваемой роликовыми подшипниками с истекающим сроком службы, носит «исключительно профилактический характер». Ространснадзор, пояснили “Ъ” в службе, не делал официальных заявлений о необходимости перехода с роликовых подшипников на кассетные, также нет четко установленных сроков перехода с одного вида подшипников на другой.

Данное предостережение выдано в связи с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», поясняют в Ространснадзоре. «В предостережении не требуется от участников транспортного рынка немедленной остановки подвижного состава, а предлагается привести его в соответствие с требованиями технического регламента и национальными правилами технической эксплуатации железных дорог»,— отметили в ведомстве.

Как сообщал “Ъ” 28 октября, Ространснадзор выпустил предостережение об угрозах, вызываемых эксплуатацией роликовых подшипников, нормативный срок службы которых истек или близок к истечению, 25 октября, в день выхода приказа Минтранса, санкционирующего форсированную замену подшипников на всем грузовом парке РФ с роликовых на кассетные.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Подшипники выкатили поперек железных дорог».

Наталья Скорлыгина