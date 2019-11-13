Президент WADA заглянул в российское будущее

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди в интервью Radio France Internationale не исключил, что на ближайшем заседании исполкома WADA Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) будет заявлено о несоответствии кодексу. Это станет следствием выявления следов «манипуляций», которым якобы подверглись данные, полученные WADA в Московской антидопинговой лаборатории. По словам господина Риди, то, что данные изменялись, «видно невооруженным глазом». Позиция господина Риди выглядит противоречащей позиции министра спорта РФ Павла Колобкова, который в интервью “Ъ” отмечал, что никаких манипуляций с базой данных не осуществлялось, а вопросы, возникшие у WADA к российской стороне, «связаны с сугубо техническими нюансами».

Президент WADA Крейг Риди в интервью Radio France Internationale (RFI) сделал заявления, которые можно считать самыми громкими, если брать в расчет высказывания официальных лиц, на протяжении второй волны российского допингового кризиса. Напомним, что началась она в сентябре, когда WADA заявило, что данные, полученные в начале года в Московской антидопинговой лаборатории, передача которых была ключевым условием восстановления статуса РУСАДА (специалисты WADA скопировали 24 гигабайта информации), содержат то, что в WADA назвали «несоответствиями». Предположительно, намеренно внесенными. В интервью RFI господин Риди впервые употребил более жесткий термин — «манипуляции». Он рассказал, что в WADA провели работу по изучению полученных данных, «но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям». «Это практически видно невооруженным глазом. Это проблема»,— сказал глава WADA.

Что касается дальнейшего развития истории, то Крейг Риди напомнил, что после того, как эксперты завершат работу, а им помимо составления заключения по «манипуляциям» с данными нужно изучить и ответы на претензии, данные российской стороной (у WADA к Министерству спорта в общей сложности был 31 вопрос), комитет по соответствию (CRC) WADA выдвинет свои рекомендации. «Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии»,— сказал господин Риди. Он пояснил, что «сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком WADA, где примут решение о том, следовать ли им». «Но я должен сказать, что исполком обычно склонен поддерживать рекомендации, составленные комитетом по соответствию. А в противном случае в чем смысл этого комитета?» — заявил президент WADA.

В случае если РУСАДА вновь будет лишено статуса соответствия, российский спорт может столкнуться с серьезными сложностями.

В худшем случае речь может идти об отстранении России от участия в летних Играх-2020 в Токио и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Министр спорта РФ Павел Колобков не разделяет позицию руководителя WADA. В интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 12 ноября) он объяснял появление вопросов по данным из Московской антидопинговой лаборатории «сугубо техническими нюансами». Также он пояснил, что ни в одном документе из WADA «слово "манипуляции" не фигурирует». «Есть несоответствия в базах данных: какие-то файлы, по мнению привлеченных WADA экспертов, были удалены. Наши эксперты считают, что файлы есть, никаких удалений не производилось. Есть, в общем, разная интерпретация. Мы обязаны донести свою точку зрения понятно и убедительно»,— сказал Павел Колобков. Он также рассказал, что вопросы, поставленные WADA перед российской стороной, «касаются ряда входов в систему, веток входов, которые якобы могли привести к потере каких-то данных». «И эксперты пытаются объяснить, с чем связаны входы, где находятся файлы,— считает министр.— Выводы могут быть различные. Эти вопросы — они для продвинутых экспертов в области технологий, потому что компьютеры, компьютерные базы — сложная история. Это может быть связано с наладкой системы, это может быть перенос файлов».

Добавим, что появление рекомендаций CRC ожидается 17 ноября. Если комитет рекомендует применить к РУСАДА санкции, а исполком WADA с этим согласится, у российской стороны будет 21 день на подачу протеста. Рассматривать его будет Спортивный арбитражный суд (CAS). На это ему выделяется не более трех месяцев. То есть вердикт по российскому допинг-кейсу должен появиться не позднее апреля 2020 года.

Александр Петров