В допинге стопинга нет

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может принять решение по российскому допинговому скандалу 9 декабря. С учетом последующих процедур окончательный вердикт, который будет выносить Спортивный арбитражный суд (CAS), должен появиться не позднее апреля 2020 года. В случае если на Россию не будут наложены самые жесткие санкции в виде запрета участия спортсменов в Играх-2020 в Токио, у отечественного спорта еще останется время, чтобы приспособиться к новым условиям.

В ходе работы Всемирной конференции по допингу и спорту, проходящей в польском Катовице, прояснился таймлайн в деле о российском допинге. Напомним, что в конце сентября исполком WADA вновь поднял вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Это стало следствием выявления экспертами WADA «несоответствий» в данных, полученных ими из Московской антидопинговой лаборатории (речь о 24 терабайтах информации, касающейся тестирования российских спортсменов в 2012–2015 годах). Их передача была ключевым условием восстановления РУСАДА в правах в ходе первой волны российской допинг-саги, начавшейся еще в 2015 году.

Новое российское дело рассматривается по ускоренной процедуре. Как сообщает портал Insidethegames, исполком WADA может вынести по нему решение уже 9 декабря на чрезвычайном заседании, которое пройдет в Париже или Лондоне. К этому времени свой отчет и рекомендации должен представить Комитет по соответствию агентства (CRC). А 17 ноября, как сообщила ТАСС заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, должна состояться встреча российских экспертов и представителей WADA, которая, по всей видимости, станет последним шансом объяснить причины появления в данных из московской лаборатории изменений.

Отметим, что официальные ответы российская сторона уже представила. В общей сложности WADA поставило перед Министерством спорта РФ 31 вопрос. Правда, немецкий журналист Хайо Зеппельт, стоявший у истоков российского допинг-скандала, утверждает, что на восемь из них Россия ответить не смогла. Но его заявление уже опровергли в WADA. В пресс-службе организации отметили, что ответы были даны на все вопросы. Другое дело — насколько они устроят WADA.

Пока все идет к тому, что CRC рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия. О неизбежности этого не раз говорил глава РУСАДА Юрий Ганус. Если исполком согласится с рекомендацией CRC, он может назначить довольно суровые санкции, вплоть до полного запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Согласно процедуре, у российской стороны будет 21 день на то, чтобы опротестовать решение WADA. Если протест поступит (его отсутствие будет означать согласие с вердиктом, и он сразу вступит в силу), дело будет передано в CAS. У суда будет еще три месяца на вынесение вердикта. Решение CAS станет окончательным.

То есть если не случится непредвиденных задержек, ясность в этой истории должна наступить в начале апреля. Не худший вариант для российской стороны (если, конечно, она не столкнется с самыми жесткими санкциями), оставляющий достаточно времени, чтобы отобрать спортсменов, которые поедут в Токио-2020. Правда, если они и получат право выступить на Олимпиаде, то скорее всего, как это было на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане, под нейтральным флагом.

Александр Петров