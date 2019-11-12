Блогера Синицу этапируют в колонию в Костромской области

Блогера Владислава Синицу, которого приговорили к пяти годам колонии за запись в Twitter, этапируют в одну из колоний в Костромской области, сообщил его адвокат Денис Тихонов. В какую именно колонию — пока неизвестно.

По его словам, сейчас Владислав Синица находится в Ярославе и ожидает отправления в Кострому. «До сегодняшнего дня сам Владислав не уведомлен о месте отбывания наказания»,— сказал ТАСС господин Тихонов.

Напомним, 3 августа Владислава Синицу задержали по подозрению в призыве к насилию. 3 сентября Пресненский районный суд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угрозой применения насилия) — так суд трактовал его публикацию о том, что детям росгвардейцев угрожает опасность из-за действий силовиков во время московских акций протеста.

Российские блогеры и журналисты выступили в поддержку Владислава Синицы, написав открытое письмо с требованием отпустить блогера на свободу и освободить его от уголовной ответственности. Мосгорсуд после апелляции по делу оставил приговор в силе.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «Владислав Синица надеется на суд божий».