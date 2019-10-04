Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Синице за твит о детях силовиков

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за твит о детях росгвардейцев, передает корреспондент “Ъ” из зала суда.

«Приговор Пресненского суда Москвы от 3 сентября 2019 года в отношении Синицы оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты а и самого Синицы — без удовлетворения»,— объявил судья Ольга Неделина. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Сам блогер отказался признать умысел и совершение преступления, а также выразил желание обжаловать решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). «Я надеюсь, помимо этого суда ещё идет суд совести, суд божий, общество даст оценку всем этим событиям. Надеюсь, что данное дело выйдет в международную плоскость и будет выведено на уровень ЕСПЧ»,— сказал Владислав Синица в предоставленном ему последнем слове.

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Напомним, 3 августа Владислава Синицу задержали по подозрению в призыве к применению насилия над детьми росгвардейцев. 3 сентября Пресненский районный суд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угрозой применения насилия»).

Накануне рассмотрения апелляции адвокат блогера Денис Тихонов заявил о подлоге материалов дела перед заседанием по апелляции на приговор в Мосгорсуде. Российские блогеры и журналисты выступили в поддержку Владислава Синицы, написав открытое письмо с требованием отпустить блогера на свободу и освободить его от уголовной ответственности.

О приговоре и обстоятельствах дела читайте в материале “Ъ FM” «Владислав Синица отдаст пять лет за реплай».

Ника Хуциева, Владимир Хейфец