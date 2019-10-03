Блогеры вступились за Владислава Синицу, осужденного за твит о детях силовиков

Российские блогеры и журналисты выступили в поддержку Владислава Синицы, которого осудили на пять лет за твит о детях силовиков. Они написали открытое письмо с требованием отпустить блогера на свободу и освободить его от уголовной ответственности. Текст письма опубликовали «Новая газета» и «Дождь».

По мнению авторов письма, в твите блогера Синицы не было призывов к насилию. «Твит Синицы — это его мнение о возможных последствиях чрезмерно жестких действий сотрудников полиции к протестующим <…> Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием»,— говорится в письме.

Обращение подписали 25 человек, информация обновляется. Авторы письма призывали подписываться всех, у кого есть блог, если они согласны с заявлением. Свои подписи, в частности, оставили журналисты Олег Кашин, Александр Черных, Илья Азар, автор передачи на YouTube «А поговорить?» Ирина Шихман, авторы Telegram-каналов «Сталингулаг» и «KermlinRussia» Александр Горбунов и Арсений Бобровский, писатель Виктор Шендерович, шеф-редактор RT Мария Баронова.

Напомним, блогера Владислава Синицу задержали 3 августа по подозрению в призыве к применению насилия над детьми росгвардейцев. 3 сентября Пресненский районный суд признал господина Синицу виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угрозой применения насилия»). Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Рассмотрение апелляции перенесли на 4 октября.

3 октября адвокат Владислава Синицы Денис Тихонов заявил о подлоге материалов дела перед заседанием по апелляции на приговор в Мосгорсуде. К такому выводу он пришел, сравнив свои документы с документами судебной коллегии.

Подробнее о деле блогера — в материале “Ъ FM” «Владислав Синица отдаст пять лет за реплай».